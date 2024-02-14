Το Μπαλί, το γνωστό τουριστικό νησί της Ινδονησίας, αρχίζει από σήμερα να επιβάλλει στους ξένους τουρίστες φόρο 150.000 ρουπιών (10 δολάρια ή 9 ευρώ) που προορίζονται για την προστασία "του νησιού των Θεών", ανακοίνωσαν οι αρχές του.

Το ηφαιστειακό νησί με τις αμμουδιές με την λεπτή άμμο, που προσελκύει εκατομμύρια ξένους επισκέπτες ετησίως, θέλει να ενισχύσει τα οικονομικά του για να αντιμετωπίσει τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις του τουρισμού.

"Αυτός ο φόρος έχει στόχο την προστασία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος στο Μπαλί", δήλωσε ο ασκών χρέη κυβερνήτη του νησιού, ο Σανγκ Μάντε Μαχέντρα Τζάγια, κατά τη διάρκεια τελετής που έγινε τη Δευτέρα.

Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται διαδικτυακά μέσω της πύλης "Love Bali" και θα ισχύει για τους ξένους τουρίστες που φτάνουν στο Μπαλί από το εξωτερικό ή άλλες περιοχές της Ινδονησίας, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

Ο φόρος αυτός δεν θα ισχύει ωστόσο για τους Ινδονήσιους τουρίστες.

Ο κυβερνήτης του δημοφιλούς νησιού εκτιμά ότι η καταβολή του διαδικτυακά θα επιτρέψει να μην υπάρχουν ουρές αναμονής κατά την άφιξη των επισκεπτών στο Μπαλί.

Σχεδόν 4,8 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το Μπαλί από τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ ο τουριστικός τομέας του νησιού, ο οποίος υπέφερε πολύ από την πανδημία της COVID-19 λόγω του κλεισίματος των συνόρων, συνεχίζει να ανακάμπτει.

Το τροπικό νησί έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει ασεβείς συμπεριφορές τουριστών, ύστερα από πολλά περιστατικά, κυρίως ξένων γυμνών μέσα σε ναούς ή ιερούς χώρους, που συγκλόνισαν τους στην πλειονότητά τους ινδουιστές κατοίκους του νησιού.

Πέρυσι, η τοπική κυβέρνηση κυκλοφόρησε οδηγό για τους τουρίστες στο Μπαλί στον οποίο δίδονται οδηγίες για τις συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγονται.

