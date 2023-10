Πεσκόφ: «Ανησυχητική» η ζημιά στον αγωγό που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία, θυμίζει Nord Stream Κόσμος 15:10, 11.10.2023 linkedin

Η ζημιά στον αγωγό αερίου φέρεται να έγινε στα χωρικά ύδατα της Φινλανδίας, ενώ η ρήξη του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα της Εσθονίας, δήλωσαν οι φινλανδικές αρχές