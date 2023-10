Η οικογένεια της Σάνι Λουκ που δεν είναι γνωστό αν είναι νεκρή κατηγορεί τη Γερμανία για απραξία Κόσμος 15:01, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μέλη της οικογένειας της νεαρής tattou artist που δεν είναι γνωστό ακόμη αν είναι νεκρή ή ζωντανή κατηγορούν την γερμανική κυβέρνηση επειδή «αγνόησαν τις εκκλήσεις τους για βοήθεια»