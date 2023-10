Ισπανία: Τέσσερις νεκροί, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σε πυρκαγιά στο Βίγο Κόσμος 14:56, 11.10.2023 linkedin

Εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, από τους οποίους τρεις βρίσκονται σε «σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές