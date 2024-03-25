Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ομάδες που πρόσκεινται στην κινεζική κυβέρνηση κατονόμασε για πρώτη φορά ως υπεύθυνες για μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις κατά του Ηνωμένου Βασιλείου η βρετανική κυβέρνηση.

Με έκτακτη δήλωση στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Όλιβερ Ντάουντεν είπε πως το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας εκτιμά ότι ομάδα χάκερ που συνδέεται με το κινεζικό κράτος είναι αυτή που «κατά μεγάλη πιθανότητα» επιτέθηκε στα ηλεκτρονικά συστήματα της Εκλογικής Επιτροπής του ΗΒ την περίοδο 2021-22.

Επιπλέον, το Λονδίνο κατηγορεί την επίσης προσκείμενη στο κινεζικό κράτος ομάδα χάκερ APT31 ότι «σχεδόν σίγουρα» επιχείρησε το 2021 να αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία τεσσάρων μελών της Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων, σφοδρών επικριτών του Πεκίνου.

Ο κ. Ντάουντεν διαβεβαίωσε πως οι κυβερνοεπιθέσεις αυτές δεν επηρέασαν τις εκλογικές διαδικασίες και δεν υπονόμευσαν κοινοβουλευτικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς.

Παρόλα αυτά, στην πρώτη περίπτωση αποκτήθηκε πρόσβαση σε ιδιωτικά στοιχεία εκατομμυρίων εγγεγραμμένων πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους.

Όπως τόνισε σε ανακοίνωση το Foreign Office, «πρόκειται για την πιο πρόσφατη δραστηριότητα σε ένα ξεκάθαρο μοτίβο κακόβουλης δραστηριότητας στον κυβερνοχώρο από οργανισμούς που συνδέονται με το κινεζικό κράτος».

Ο κ. Ντάουντεν ανακοίνωσε ως αντίδραση του Λονδίνου την επιβολή κυρώσεων κατά μίας εταιρείας και δύο ατόμων που συνδέονται με την APT31.

Όπως έγινε δε γνωστό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο πρέσβης της Κίνας στο Λονδίνο έχει κληθεί στο Foreign Office για εξηγήσεις. Η πρεσβεία της Κίνας αντέδρασε απορρίπτοντας τις κατηγορίες ως ψευδείς και συκοφαντικές.

Ο κ. Ντάουντεν υπερασπίστηκε την αντίδραση της κυβέρνησης έναντι επικρίσεων από βουλευτές ότι είναι «πολλή λίγη, πολύ αργά», λέγοντας ότι απαιτήθηκε χρόνος για να συγκεντρωθούν και να εξεταστούν τα στοιχεία αναφορικά με το ποιος κρυβόταν πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις.

Εν τω μεταξύ, πηγές της Daily Telegraph ανέφεραν πως υπάρχει ανησυχία στα βρετανικά κυβερνητικά κλιμάκια για εμπλοκή «εχθρικών κρατών» όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα στη διακίνηση των θεωριών συνωμοσίας αναφορικά με την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον.

