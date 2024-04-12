Πέθανε την Παρασκευή στη γενέτειρά του Φλωρεντία, σε ηλικία 83 ετών, ο σπουδαίος σχεδιαστής μόδας, Ρομπέρτο Καβάλι. Δίπλα του τις τελευταίες ώρες ήταν η σύντροφός του Σάντρα Μπέργκμαν Νίλσον.

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας εδώ και πολλά χρόνια. Αφήνει πίσω του έξι παιδιά, το μικρότερο από τα οποία είναι ο Τζόρτζιο, μόλις ενός έτους.

Ο Καβάλι καταγόταν από οικογένεια καλλιτεχνών, καθώς ο παππούς του Τζουζέπε Ρόσι ήταν ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος Macchiaioli, με έργα που εκτέθηκαν στην γκαλερί Uffizi στη Φλωρεντία. Ο Καβάλι έφερε την καλλιτεχνική του ευαισθησία στα σχέδια μόδας του, μετά τις σπουδές του στο Ινστιτούτο Τέχνης της Φλωρεντίας.

Ξεκίνησε την ομώνυμη μάρκα μόδας του το 1970, αποκαλύπτοντας την πρώτη του συλλογή στο Salon du Prêt-à-Porter στο Παρίσι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εφηύρε και κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια καινοτόμο διαδικασία εκτύπωσης σε δέρμα, και άνοιξε το πρώτο του μικρό κατάστημα, το Limbo, στο Σαιν Τροπέ το 1972.

Το 2011, υπέγραψε άδειες για πολλά προϊόντα με την επωνυμία του, συμπεριλαμβανομένων αρωματών, αλκοολούχων ποτών, επίπλων, ταπετσαριών, πλακιδίων και υφασμάτων για το σπίτι. Το 2014, έγραψε μια αυτοβιογραφία με τίτλο "Just Me!" (Mόνο Εγώ).

Το 2015 αποφάσισε να πουλήσει την εταιρία του και να αφιερωθεί στην οικογένειά του. Λάτρευε τη Φλωρεντία, όπου διέμενε τα τελευταία του χρόνια.

Πρόσφατα βάπτισε Τζόρτζιο το τελευταίο του παιδί, ηλικίας ενός μόλις έτους. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να τιμήσει το όνομα του πατέρα του, ο οποίος το 1944 εκτελέστηκε από τους Ναζί, στην πόλη Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.