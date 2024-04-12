Υπαινιγμοί Πούτιν για ανάπτυξη οπλοστασίου στο διάστημα; H διαστημική τεχνολογία χρειάζεται σε κάθε τομέα, και στην άμυνα, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ρωσίας, τη στιγμή που οι ΗΠΑ φοβούνται την ανάπτυξη ρωσικών πυρηνικών όπλων στο διάστημα.

Η ανάπτυξη της διαστημικής βιομηχανίας συμβάλλει στην επίλυση οποιουδήποτε έργου, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνάντηση που είχε στο Κρεμλίνο με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο και τους δύο κοσμοναύτες που επέστρεψαν πρόσφατα στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), τον Όλεγκ Νοβίτσκι και τη Μαρίνα Βασιλέφσκαγια από τη Λευκορωσία.

«Σήμερα, είναι αδύνατο να επιλυθούν αποτελεσματικά οποιαδήποτε καθήκοντα στη Γη χωρίς το διάστημα. Ανάμεσά τους είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, τα προηγμένα νέα υλικά, τα φάρμακα, η επιμελητεία και οι μεταφορές. Γενικά, οι διαστημικές τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν παντού, όπου κι αν κουνήσεις το δάχτυλό σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν σύμφωνα με το TASS.



Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η διαστημική τεχνολογία είναι ένα σημαντικό θέμα, και ως εκ τούτου η Ρωσία εστιάζει και θα επικεντρώσει την προσοχή της σε αυτό.



«Έχουμε ένα πρόγραμμα [την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα] στη Ρωσία μέχρι το 2030 και την περαιτέρω προώθησή του μέχρι το 2036. Εργαζόμαστε συνεχώς σε αυτό. Είναι σαφές ότι τα χρήματα είναι πάντα λίγα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει κινητικότητα» σημείωσε.

Επιπλέον, ο Πούτιν απευθύνθηκε στους κοσμοναύτες, συγχαίροντάς τους και ολόκληρη τη διαστημική βιομηχανία στο πλαίσιο της σημερινής Ημέρα Κοσμοναυτών.



