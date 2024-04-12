Η εισαγγελία του Μιλάνου διεξάγει έρευνα για πλαστό εταιρικό ισολογισμό, σε βάρος της Ιταλίδας υπουργού Τουρισμού, Ντανιέλα Σαντανκέ. Η έρευνα αφορά εταιρίες της υπουργού, οι οποίες δραστηριοποιούνται, κυρίως, στον εκδοτικό τομέα και, ειδικότερα, την χρονική περίοδο 2016- 2022.

Η Σαντανκέ, από τα γνωστότερα στελέχη του κόμματος "Αδέλφια της Ιταλίας" της Τζόρτζια Μελόνι, ερωτηθείσα σχετικά, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Από την αντιπολίτευση, τόσο το κέντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, όσο και τα Πέντε Αστέρια, ζήτησαν την παραίτησή της από την θέση της υπουργού Τουρισμού, τονίζοντας ότι «πρόκειται για μια γυναίκα η οποία ψεύδεται κάτ' εξακολούθηση" και ότι "με την συμπεριφορά της, ντροπιάζει τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

