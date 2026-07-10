Ρίχνει τους τόνους ο Φιντάν: «Σιγή ιχθύος» για τους S-400 - Αισιοδοξία για CAATSA και F-35

Παρά τα δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο που προανήγγειλαν ανακοινώσεις σήμερα για το μέλλον των ρωσικών S-400, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτημα, επιλέγοντας να εστιάσει στις κυρώσεις CAATSA και στην επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Ο Τούρκος υπουργός, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση TRT Haber, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, σύντομα μπορεί να υπάρξει πρόοδος και στα δύο μέτωπα χωρίς ωστόσο να ανακοινώνει τίποτα οριστικό.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ περί μη επιβολής κυρώσεων σε συμμάχους, αλλά και τις προοπτικές άρσης των κυρώσεων CAATSA και επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί σύντομα να υπάρξει αποτέλεσμα.

Dışişleri Bakanı Fidan: (CAATSA ve F-35'ler) Biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. pic.twitter.com/N35ZEgq4fR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 10, 2026

Ειδικότερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απάντησε: «Στην πραγματικότητα, η προσδοκία μας είναι ακριβώς αυτή που εξέφρασε ο κ. Τραμπ. Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζουμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβάλλονται κυρώσεις μεταξύ συμμάχων. Αυτές δεν θα πρέπει να αποτελούν πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις. Βεβαίως, σε τεχνικό επίπεδο, οι εταιρείες και οι οργανισμοί μπορεί να συμφωνούν ή να μη συμφωνούν στις μεταξύ τους συναλλαγές· αυτό είναι διαφορετικό ζήτημα. Όμως, πρωτίστως, η εκλεγμένη πολιτική ηγεσία και το Κογκρέσο – όπως στη δική μας περίπτωση το Κοινοβούλιο – δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως εμπόδιο στις σχέσεις μεταξύ συμμάχων.

«Η Τουρκία υποστηρίζει αυτή τη θέση εξαρχής, τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζετε, για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν σε βάρος μας τόσο επίσημα ανακοινωμένες όσο και άτυπες κυρώσεις, τόσο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταβάλαμε πολύ σοβαρές και συστηματικές διπλωματικές προσπάθειες για την άρση τους» υπογράμμισε.

Ακολούθως, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι «Δόξα τω Θεώ, όπως έχω πει και στο παρελθόν με άλλες αφορμές, στην Ευρώπη το ζήτημα αυτό έχει πλέον πάψει να αποτελεί πρόβλημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης, τα θέματα που μπορούν να επιλυθούν με διοικητικές αποφάσεις έχουν, ευτυχώς, πάψει να αποτελούν πρόβλημα. Ωστόσο, υπάρχουν ένα-δύο ζητήματα που έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά. Ένα από αυτά είναι οι κυρώσεις CAATSA και ένα άλλο είναι το ζήτημα που αφορά τα F-35».

«Όσο αυτή η πολιτική βούληση υπάρχει και στους δύο ηγέτες, εμείς, ως υπουργεία, κάνουμε τα κατάλληλα βήματα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε αυτό» κατέληξε.

Όσον αφορά τους κινητήρες F110, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η διαδικασία γνωστοποίησης στο αμερικανικό Κογκρέσο ολοκλήρωσε τη νόμιμη περίοδο εξέτασης, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω εμπόδια.

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet ανέφερε την Παρασκευή ότι η Τουρκία ενδέχεται να ανακοινώσει ακόμη και εντός της ημέρας την πρόθεσή της να μεταπωλήσει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 σε μία από τις χώρες του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκρίνουν την πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα.

Ερωτηθείς την Παρασκευή για το συγκεκριμένο δημοσίευμα και για το αν η Τουρκία έχει ζητήσει την άδεια της Ρωσίας για μια τέτοια συμφωνία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με την Άγκυρα για αυτό που χαρακτήρισε «εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα».

«Λόμπινγκ κατά της Τουρκίας στις ΗΠΑ»

Ερωτηθείς αν αναμένει εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε αισιόδοξος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις από τρίτες χώρες.

«Η Τουρκία έχει πολλούς φίλους, αλλά και πολλούς αντιπάλους. Υπάρχουν επίσης εκείνοι που κατά καιρούς δεν τη βλέπουν με καλό μάτι. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ορισμένες χώρες ασκούν λόμπινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν η Τουρκία αποκτά τόσο μεγάλο κύρος και επιρροή, είναι φυσικό και άλλοι να κινητοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Εισερχόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική πολιτική θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: από τη μία τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας και από την άλλη τις πιέσεις παραγόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν αρνητικά τις εξελίξεις εις βάρος της. Η διαχείριση αυτής της κατάστασης είναι έργο της διπλωματίας και γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε το ζήτημα ακόμη πιο αποτελεσματικά», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

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