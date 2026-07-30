Προφυλακίστηκε και ο δεύτερος Αιγύπτιος που φέρεται να έδωσε την εντολή για τη χειροβομβίδα στο σπίτι Ντογιάκου

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου.

Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο.

Κατά την απολογία του ισχυρίστηκε, ότι δεν γνώριζε τον στόχο. Όπως φέρεται να είπε η εντολή δόθηκε για τοποθέτηση της χειροβομβίδας και όχι για έκρηξη σε σπίτι, τον ιδιοκτήτη του οποίου δεν γνωριζε.

Πηγή: skai.gr

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