Η Ισπανία βιώνει μία από τις πιο δραματικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών στο μέτωπο των αγροτοδασικών πυρκαγιών, καθώς η μεγάλη φωτιά (mega fire) που ξέσπασε στην επαρχία Αλμερία της Ανδαλουσίας συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα, αφήνοντας πίσω της νεκρούς, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.

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Τουλάχιστον 12 νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία των ισπανικών αρχών, ο απολογισμός έχει ανέλθει στους 12 νεκρούς, ενώ 23 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Οι περισσότεροι νεκροί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, της ξηρασίας και των θερμοκρασιών που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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Η τραγωδία σε αριθμούς

Συγκεντρωτικά και σύμφωνα πάντα με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουμε μέχρι τώρα: Δώδεκα άνθρωποι που έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, ενώ 23 άτομα αγνοούνται. Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τέσσερις με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία.

Περισσότεροι από 120 κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι αρκετά από τα θύματα είναι ξένοι τουρίστες, ενώ ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται και Βρετανοί πολίτες, όπως έχουν μεταδώσει κάποια βρετανικά μέσα. Πολλοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή όταν το μέτωπο άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση.

Γιγαντιαία επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο πεδίο επιχειρούν αδιάκοπα περίπου 150 πυροσβέστες, ενισχυμένοι από επίγειες δυνάμεις της υπηρεσίας INFOCA, την Αστυνομία και την Guardia Civil,

όπως και τη Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών (UME), ενώ στις περιοχές συμμετέχουν και εναέρια μέσα που επιχειρούν μόλις το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα το έργο της κατάσβεσης. Στα όλα προβλήματα σε ορισμένα μέτωπα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν και την έλλειψη νερού στα πυροσβεστικά οχήματα, αντλώντας το ακόμη και από τις πισίνες σπιτιών της περιοχής όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο:

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Η φωτιά εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς ως εξαιρετικά επικίνδυνη.

Μέσα σε περίπου δύο ώρες το πύρινο μέτωπο κινήθηκε για περίπου 15 χιλιόμετρα, κατακαίγοντας περισσότερα από 3.200 εκτάρια δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών της πυροσβεστικής συγκλίνουν στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από πτώση ηλεκτροφόρου καλωδίου, χωρίς πάντως να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Σε απόγνωση οι κάτοικοι – Συνεχίζονται οι εκκενώσεις

Η Πολιτική Προστασία συνεχίζει να εκκενώνει οικισμούς που απειλούνται, ενώ αρκετοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μία πρωτοφανή κατάσταση, με πυκνό καπνό να καλύπτει μεγάλες περιοχές της Ανδαλουσίας και τη νύχτα να μετατρέπεται σε ημέρα από τις φλόγες.

Οι διασώστες συνεχίζουν παράλληλα τις έρευνες για τους αγνοούμενους, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί μπορεί να παγιδεύτηκαν σε χαράδρες ή αγροτικούς δρόμους κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν.

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Σάντσεθ: «Βαθιά θλίψη για την τραγωδία»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την καταστροφή και απέστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, οι περιφερειακές αρχές της Ανδαλουσίας χαρακτήρισαν την πυρκαγιά ως τη σοβαρότερη που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η περιοχή, προειδοποιώντας ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν.

Ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι για την Ισπανία

Η τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), μέχρι τις αρχές Ιουλίου είχαν ήδη καεί σχεδόν 50.000 εκτάρια στην Ισπανία, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι από τα πιο επικίνδυνα των τελευταίων ετών λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, της συσσώρευσης καύσιμης ύλης και των ακραίων θερμοκρασιών.



Πηγή: skai.gr

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