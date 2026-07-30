Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσαν παλαιότερες δηλώσεις της προχώρησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, επιχειρώντας – όπως αναφέρει – να αποσαφηνίσει πλήρως τη θέση της για την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και τον ρόλο του υπουργείου που έχει αναλάβει.

Με αφορμή, όπως σημειώνει, «τις διάφορες πρόχειρες "κοπτορραπτικές" που επιχειρούν ορισμένοι τελευταία, αποσπώντας μέρη παλαιότερων δηλώσεών της και παραποιώντας την πραγματικότητα», η υπουργός δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο παρουσιάζει ολόκληρη την τοποθέτησή της.

Στο βίντεο υπογραμμίζει ότι αναγνωρίζει τη σημασία και την αξία της παραδοσιακής ελληνικής, πυρηνικής οικογένειας, μέσα στην οποία – όπως αναφέρει – μεγάλωσε και η ίδια και της οποίας το πρότυπο ακολουθεί και στην προσωπική της ζωή. «Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια», σημείωσε χαρακτηριστικά το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ως υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει την ευθύνη να διαμορφώνει πολιτικές που αφορούν το σύνολο των ελληνικών οικογενειών, ανεξαρτήτως της μορφής τους.

«Όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας, της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή οικογένεια, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει, σκοπός του υπουργείου είναι η στήριξη όλων των οικογενειών, ξεκινώντας από την πυρηνική οικογένεια και επεκτείνοντας τις πολιτικές του και σε άλλες μορφές, όπως οι μονογονεϊκές, οι πολύτεκνες, οι θετές, οι ανάδοχες, αλλά και οι οικογένειες χωρίς παιδιά.

«Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας», καταλήγει η υπουργός.

Η τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την αναδημοσίευση αποσπάσματος από ομιλία της κυρίας Μιχαηλίδου στο συνέδριο του Fortune Greece, στις 14 Μαΐου, σε πάνελ με τίτλο «Διαφορετικότητα και Inclusion».

Στην τοποθέτησή της είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος» με μία και μοναδική μορφή, επισημαίνοντας πως οι σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλία οικογενειακών σχημάτων.

«Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά», είχε δηλώσει.

#MPWGreece #MostPowerfulWomen #Leadership #Family ♬ πρωτότυπος ήχος - Fortune Greece @fortunegreece Η οικογένεια του μέλλοντος δεν έχει μία μορφή. Xρειάζεται χώρο, χρόνο και ουσιαστική στήριξη για να επιλέξει τη δική της διαδρομή. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βρέθηκε και μίλησε στο Most Powerful Women Summit του Fortune Greece, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο, φέρνοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας και τις πολιτικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. #FortuneGreece

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σχολιάστηκε και από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για «επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονου δημογραφικού προβλήματος.

Όλη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ.Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά.

Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι "να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα", όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός...

Πηγή: skai.gr

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