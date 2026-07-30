Κρήτη: Νέα φωτιά στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού στην Κρήτη, όπου εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να στραφούν σε ακόμη ένα ενεργό μέτωπο, την ώρα που η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκενώνεται το μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή και οι γύρω οικισμοί, μέχρι και την παραλία του Πρέβελη, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος τουριστών, ενώ γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη για να μη φτάσει η φωτιά στο φοινικόδασος.

Όπως δήλωσε στην ΚΡΗΤΗ TV ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, οι συνθήκες που επικρατούν και στο νέο μέτωπο της φωτιάς παραμένουν ιδιαίτερα αντίξοες.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα ανεμολογικά δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαρκώς νέες εστίες και να ανοίγουν νέα μέτωπα, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν για την απομάκρυνση λουόμενων από την παραλία του Πρέβελη, όπου εκδηλώθηκε νέο μέτωπο κοντά στην περιοχή. Όπως σημείωσε, ευτυχώς ο αριθμός των ατόμων που χρειάστηκε να απομακρυνθούν δεν είναι μεγάλος.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, το ελικόπτερο Erickson που είχε διατεθεί για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει καμία ρίψη σήμερα, καθώς οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την επιχειρησιακή του δράση στα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες που έχουν μετακινηθεί στην Κρήτη από την ηπειρωτική Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις. Τον συντονισμό στο πεδίο έχει αναλάβει αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εικόνα στο μέτωπο δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε και το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους των περιοχών Ασώματος, Κοξαρές και των γύρω οικισμών, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις επίγειες δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθεια να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία του νέου πύρινου μετώπου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό μεγάλο μέτωπο εμφανίζει καλύτερη εικόνα, με το βάρος των επιχειρήσεων να έχει μεταφερθεί στις περιοχές των Λιγκρών και της Αγίας Παρασκευής, όπου οι δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

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