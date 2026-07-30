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ΝΑΤΟ: Ενεργοποιήθηκαν εναέρια και χερσαία μέσα άμυνας μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) συζήτησε νωρίτερα σήμερα το περιστατικό με τον αρχηγό των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων

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Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε στενή επαφή με τις πολωνικές αρχές σχετικά με την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) συζήτησε νωρίτερα σήμερα το περιστατικό με τον αρχηγό των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους της Συμμαχίας.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι, σε απάντηση στο περιστατικό, ενεργοποιήθηκαν τόσο τα εναέρια όσο και τα χερσαία μέσα αεράμυνας της Συμμαχίας και της Πολωνίας.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πολωνία Ρωσία ΝΑΤΟ
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