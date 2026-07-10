Η Τουρκία επιδιώκει την έγκριση της Ρωσίας για να μεταφέρει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα S-400 σε τρίτη χώρα, αναφέρει την Παρασκευή το Bloomberg News. Στόχος, η απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς F-35.

Η Άγκυρα υπέβαλε το αίτημα τις τελευταίες εβδομάδες, αφότου η πρόταση του προέδρου Ερντογάν για την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία δεν βρήκε απήχηση.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με τη φερόμενη πώληση των S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του Κόλπου

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα», αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία.

Χωρίς ρωσική άδεια, καθότι η Ρωσία είναι χώρα κατασκευής των S-400, το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα δεν γίνεται να μεταπωληθεί. Η αόριστη δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, αφήνει ερμηνείες για παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hürriyet ανέφερε ότι οι S-400, τους οποίους η Τουρκία είχε αγοράσει προηγουμένως από τη Ρωσία, είχαν πωληθεί σε χώρα του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συμφωνία θα ανακοινωθεί επίσημα σύντομα. Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε αν η Άγκυρα είχε υποβάλει αίτηση για άδεια για την πώληση και πώς είχε απαντήσει η Μόσχα.

«Εδώ μπορώ να πω ένα πράγμα: αυτό είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για αυτό το θέμα. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε επαφές», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Στις 9 Ιουλίου, η Hürriyet ανέφερε ότι η Άγκυρα αναζητούσε μια νομική φόρμουλα που θα ικανοποιούσε τις ΗΠΑ, επιτρέποντάς τους να άρουν τις κυρώσεις CAATSA και να επιστρέψουν στο πρόγραμμα παραγωγής μαχητικών F-35. Η εφημερίδα Oksijen, από την πλευρά της, κατονόμασε τα ΗΑΕ ως πιθανό αγοραστή των S-400.

Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει μεν ανοιχτός σε συνομιλίες για το Κίεβο, αλλά «χαράζει μια μεγαλύτερη ζώνη ασφαλείας».



Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει «ανοιχτός» στην επίτευξη των στόχων της Ρωσίας μέσω της διπλωματίας, αλλά ότι η Μόσχα χαράσσει μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας στην Ουκρανία σε απάντηση στις κλιμακούμενες ενέργειες του Κιέβου.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε σε ερώτηση σχετικά με άρθρο του Reuters μια ημέρα νωρίτερα, στο οποίο τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν στο Reuters ότι οι πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στα διυλιστήρια πετρελαίου και τα λιμάνια της Ρωσίας ενισχύουν την αποφασιστικότητα του Πούτιν να συνεχίσει να αγωνίζεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία πιστεύει ότι το Κίεβο δεν έχει καμία επιθυμία για συνομιλίες αυτή τη στιγμή και ως εκ τούτου, ότι η Μόσχα συνεχίζει τη στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος αξιωματούχος παρέπεμψε το ερώτημα στον Λευκό Οίκο σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να πιέσουν την Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές·

Πηγή: skai.gr

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