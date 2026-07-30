Άφιξη νέου δημάρχου στο Μάντσεστερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πραγματοποιείται η μεγαλύτερη εμβόλιμη εκλογική διαδικασία στην ιστορία της Βρετανίας για την αντικατάσταση του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος παραιτήθηκε από δήμαρχος του Μάντσεστερ για να αναλάβει την πρωθυπουργία.

Η εκλογική διαδικασία αφορά τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, το Μάντσεστερ, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίζουν σήμερα Πέμπτη από τις 7:00 έως τις 22:00 για τον νέο δήμαρχο.

Η παραίτηση Μπέρναμ από δήμαρχος του Μάντσεστερ ώστε να αναλάβει την πρωθυπουργική θέση πυροδότησε την μεγαλύτερη εμβόλιμη εκλογική διαδικασία της βρετανικής ιστορίας.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Σήμερα στην Αγγλία δε διεξάγεται μια αμελητέα εκλογική διαδικασία. Το Μάντσεστερ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας και τον ξεπερνά μόνο το Λονδίνο ενώ πρόκειται για την μεγαλύτερη εμβόλιμη εκλογική διαδικασία της βρετανικής ιστορίας.

Πηγή: Deutsche Welle

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν κληθεί από τις 7:00 έως και τις 22:00, σήμερα Πέμπτη, να ψηφίσουν ποιος ή ποια θα αντικαταστήσει τον Άντι Μπέρναμ, τον επί 9 χρόνια δήμαρχο του Μάντσεστερ και νυν πρωθυπουργό της χώρας.Εφτά υποψήφιοι διεκδικούν τη δημαρχιακή θέση και στην κορυφή των δημοσκοπήσεων βρίσκεται η Πεβ Γκρεγκ των Εργατικών. O δήμος του Μάντσεστερ έχοντας μια βαθιά βιομηχανική ιστορία, αφού αναγνωρίζεται σχεδόν από όλους ως η πρώτη βιομηχανική πόλη του κόσμου, διατηρεί μια σχεδόν «παραδοσιακή» σχέση με το Εργατικό Κόμμα.Κύρια αντίπαλος της θεωρείται η υποψήφια του Reform UK, Σίαν Άστλεϊ, η οποία αν και έρχεται δεύτερη στις δημοσκοπήσεις διατηρεί αισθητά μεγάλη διαφορά από την πρώτη.Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που η Πεβ Γκρεγκ δεν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, ο δεύτερος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς εκτιμάται ότι οι ψηφοφόροι των υπόλοιπων κομμάτων θα συσπειρωθούν κυρίως γύρω από την Εργατική υποψήφια.Σύμφωνα μάλιστα με την δημοσκόπηση της More in Common, τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου θα διαμορφωθούν με αποτέλεσμα 65% υπέρ της Γκρεγκ έναντι 35% της Άστλεϊ.Το μπάτζετ του δήμου και οι δυσκολίες τουΗ δημαρχιακή θέση στο Μάνστεστερ έχει μια σειρά από εξουσίες. Μεταξύ άλλων στις μεταφορές, την αστυνόμευση και τη στέγαση ενώ ελέγχει έναν ετήσιο προϋπολογισμό 3 δισεκατομμυρίων λιρών. Ο Βρετανός πρωθυπουργός μάλιστα, έχει ήδη κάνει λόγο για μεταφορά περισσότερων εξουσιών στις επαρχίες της Αγγλίας, αλλά ακόμα και ένα ‘παράρτημα’ του πρωθυπουργικού γραφείου, το οποίο το έχει ονομάσει ‘Number 10 του Βορρά’.Επισημαίνεται παράλληλα από βρετανικά άρθρα, ότι η δουλειά του νέου δημάρχου δεν θα είναι και τόσο εύκολη. Έχει να διαχειριστεί ένα χρέος 1,34 δισεκατομμυρίων λιρών το οποίο άφησε ο Μπέρναμ εξαιτίας αυξημένου δανεισμού. Όπως δήλωσε μάλιστα ο σκιώδης υπουργός Στέγασης, Τζέιμς Κλέβερλι, «ο Μπέρναμ άφησε ένα βουνό χρέους» και τους φορολογούμενους να έχουν να διαχειριστούν υψηλότερους λογαριασμούς. Προσθέτοντας ότι «κατά τη δημαρχεία του τα δημοτικά τέλη αυξήθηκαν κατά 127%».Οι ψήφοι θα καταμετρηθούν αύριο, το πρωί της Παρασκευής, και τα αποτελέσματα αναμένονται την ίδια ημέρα το απόγευμα.

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