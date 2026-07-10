Νέα πρωτοβουλία του Κατάρ για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Μετά τη διακοπή των διαύλων επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, το Κατάρ ανέλαβε νέα διπλωματική πρωτοβουλία με στόχο τη μείωση της έντασης στην περιοχή.

Η αυξανόμενη ένταση το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης είχε οδηγήσει σε πλήρη διακοπή των διπλωματικών επαφών. Επιδιώκοντας να ξεπεραστεί η κρίση και να αποκατασταθεί ο διάλογος, το Κατάρ ξεκίνησε μια κρίσιμη διπλωματική πρωτοβουλία με σκοπό να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών.

Διπλωματικές επαφές σε συντονισμό με τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, Καταριανοί διαπραγματευτές μετέβησαν στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή τόνισε ότι τόσο η επίσκεψη όσο και οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε άμεσο συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Βασικός στόχος της αποστολής είναι η αποκλιμάκωση της έντασης, η αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας και η δημιουργία των κατάλληλων διπλωματικών προϋποθέσεων για ευρύτερες διαπραγματεύσεις στο μέλλον.

Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα στην ατζέντα;

Οι συνομιλίες μεταξύ της καταριανής αντιπροσωπείας και των Ιρανών αξιωματούχων επικεντρώνονται σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα την περιφερειακή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ο καθορισμός των απαραίτητων βημάτων για την εφαρμογή στην πράξη του μνημονίου συνεννόησης που είχε επιτευχθεί στο παρελθόν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η επίλυση των διαφορών σχετικά με την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης των περιφερειακών κρίσεων.

Η τελευταία εικόνα στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν στις 14 Ιουνίου τη Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, οποία προέβλεπε περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Στις 8 Ιουλίου, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε γειτονικές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τερματιστεί. Απευθυνόμενος στην ιρανική ηγεσία, χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς όπως «ψεύτες», «καθάρματα», «κακόβουλοι», «βίαιοι» και «άρρωστοι άνθρωποι».



Πηγή: skai.gr

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