Του Βαγγέλη Δουράκη

Σήμερα … πληρώνει: Στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν τις συντάξεις μηνός Αυγούστου από το απόγευμα οι πρώην μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ήδη έχουν λάβει τις συντάξεις τους πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, Ακολουθούν οι καταβολές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων και το «δημοφιλές» επίδομα τέκνων Α21 και συγκεκριμένα η γ’ δόση για το 2026.



Κάποιοι μάλιστα από τους δικαιούχους του επιδόματος τέκνων θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς … τριπλή δόση, καθώς μαζί με την τρέχουσα θα πάρουν αναδρομικά και την α’ και β’ δόση της ενίσχυσης, εφόσον βέβαια υπέβαλλαν αίτηση ως τις 10 Ιουνίου.

Καταβάλλονται οι συντάξεις

Πέρα από το επίδομα Α21 θα καταβληθούν -όπως προαναφέρθηκε- και μια σειρά από άλλες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, όπως προνοιακά – αναπηρικά επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κ.ά.

Όσον αφορά στις πληρωμές των συντάξεων και δη σε εκείνες μηνός Αυγούστου, αυτές πιστώνονται ως εξής:

Ήδη από την Τρίτη 28 Ιουλίου καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα χρήματα ήταν διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα την Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα από σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου, με διαθέσιμα τα σχετικά ποσά μία ημέρα πριν.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Και φυσικά την ίδια ημέρα θα γίνει και η πληρωμή της γ’ δόσης του επιδόματος τέκνων Α21 για το 2026, αλλά και οι αναδρομικές δόσεις για όσους έχουν υποβάλλει την αίτησή τους μέχρι τις 10 Ιουλίου και δεν έχουν πληρωθεί σε προηγούμενες καταβολές της τρέχουσας χρονιάς.

Το ποσό της ενίσχυσης Α21 διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.



Πηγή: skai.gr

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