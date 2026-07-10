Σενάρια για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 επανέρχονται στο προσκήνιο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα επανεξέτασης των κυρώσεων CAATSA που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα λόγω της αγοράς των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Haber Global, βασική προϋπόθεση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 παραμένει η απομάκρυνση των S-400 από το τουρκικό οπλοστάσιο.

Το τουρκικό δίκτυο αναφέρει ότι στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο πώλησης των S-400 σε τρίτη χώρα του Κόλπου.

Όπως υποστηρίζεται στο ρεπορτάζ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θεωρούνται πιθανός αγοραστής, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις λόγω της επιρροής του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον.

Αντίθετα, ως πιθανότερος προορισμός των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων εμφανίζεται το Κατάρ.

Ο «οδικός χάρτης» για την άρση των κυρώσεων CAATSA

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η άρση των κυρώσεων CAATSA προϋποθέτει συγκεκριμένες πολιτικές και νομοθετικές κινήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τουρκικό δίκτυο σημειώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να αποστείλει σχετική επιστολή στο αμερικανικό Κογκρέσο ζητώντας την άρση των κυρώσεων, οι οποίες επιβλήθηκαν στην Τουρκία μετά την προμήθεια των S-400 από τη Ρωσία.

Το CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) αποτελεί τον αμερικανικό νόμο που προβλέπει κυρώσεις σε χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα αλλά και η Τουρκία.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, ακόμη και αν αρθούν οι κυρώσεις, αυτό δεν αρκεί για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Το Haber Global υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 1245 του αμερικανικού National Defense Authorization Act (NDAA), που τέθηκε σε εφαρμογή το 2020 και απαγορεύει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί σε υπηρεσία τους S-400.

Κατά το τουρκικό δημοσίευμα, για να παρακαμφθεί και αυτό το εμπόδιο, θα απαιτηθεί νέα παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο.

Εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω διαδικασίες, το τουρκικό δίκτυο εκτιμά ότι θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για την παράδοση των έξι F-35, για τα οποία η Τουρκία είχε ήδη καταβάλει το αντίτιμο πριν αποβληθεί από το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Άγκυρα θα χρειαστεί να εκπαιδεύσει νέα ομάδα χειριστών, καθώς αρκετοί από τους Τούρκους πιλότους που εκπαιδεύονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα προηγούμενα χρόνια έχουν πλέον αποστρατευθεί.

Το τουρκικό μέσο καταλήγει ότι, εφόσον το συγκεκριμένο σενάριο προχωρήσει, η εκπαίδευση νέων πιλότων θα αποτελέσει το επόμενο βήμα πριν από την πιθανή παραλαβή των αμερικανικών μαχητικών.

Το ιδιαίτερο δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ

Έντονες συζητήσεις στην Τουρκία έχει προκαλέσει το ασυνήθιστο δώρο που, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, επέλεξε να προσφέρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος πρόεδρος χάρισε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα πιστόλι ειδικής έκδοσης της τουρκικής εταιρείας Sarsılmaz, με χαραγμένο το όνομα του κάθε παραλήπτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δώρο συνοδευόταν και από γεμιστήρες, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό σε ορισμένες αποστολές λόγω των αυστηρών κανόνων μεταφοράς όπλων.

Slovakya Devlet Başkanı Peter Pellegrini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediye ettiği tabancayı inceledi. https://t.co/vHxKEIgAHp pic.twitter.com/OmhrbTcK6P — Aykırı (@aykiri) July 9, 2026

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην Τουρκία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν παρέλαβε το δώρο, καθώς η εισαγωγή πυροβόλων όπλων στο Ηνωμένο Βασίλειο υπόκειται σε ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός του Βελγίου μετέφερε το πακέτο χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό του και, όταν διαπίστωσε ότι επρόκειτο για πιστόλι, φέρεται να αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί.

Η τουρκική εφημερίδα Sözcü υποστηρίζει μάλιστα ότι οι βελγικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του όπλου στο αεροδρόμιο, καθώς δεν είχε δηλωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τούρκοι σχολιαστές εκτιμούν ότι η επιλογή του συγκεκριμένου δώρου δεν ήταν τυχαία.

Όπως αναφέρθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Τουρκία, η Sarsılmaz κατασκεύασε ειδική συλλεκτική έκδοση του πιστολιού αποκλειστικά για τους ηγέτες της Συμμαχίας.

Οι ίδιοι σχολιαστές σημείωσαν ότι, αν και αρκετοί χαρακτήρισαν ασυνήθιστη την επιλογή ενός όπλου ως διπλωματικού δώρου, το βασικό μήνυμα της Άγκυρας ήταν η προβολή των επιτευγμάτων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η δημοσιογράφος και αναλύτρια Ασλί Αϊντιντάσμπας υποστήριξε ότι, πέρα από τον συμβολισμό του ίδιου του δώρου, η Άγκυρα επιδίωξε να αναδείξει τη θέση της ως ανερχόμενης δύναμης στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.

Όπως ανέφερε:

«Διάβασα επίσης ότι το δώρο που προσέφερε ο Πρόεδρος Ερντογάν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν πράγματι ένα πιστόλι, με τα ονόματά τους χαραγμένα πάνω του.

Πρόκειται ασφαλώς για ένα ασυνήθιστο δώρο για μια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, σε συμβολικό επίπεδο, το μήνυμα που επιδιώκει να μεταδώσει η Τουρκία φαίνεται να είναι το εξής: "Είμαι πλέον μια ισχυρή χώρα και, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, έχω σημαντικές δυνατότητες να προσφέρω."»

Πηγή: skai.gr

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