Η Ρωσία φέρεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος βορειοκορεατικό πύραυλο στην Κρίβι Ριχ

Η νυχτερινή ρωσική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε μέλη μιας οικογένειας κοντά στην ουκρανική πόλη Κρίβι Ριχ στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε πιθανότατα με βορειοκορεατικό πύραυλο, σύμφωνα με δύο πηγές.

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν πυραύλους που προέρχονται από τη Βόρεια Κορέα εναντίον ουκρανικών στόχων. Ωστόσο, η επανεμφάνισή τους έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο υποδηλώνει ότι η Μόσχα διαθέτει νέο απόθεμα από τους συγκεκριμένους πυραύλους, στο οποίο μπορεί να βασιστεί καθώς εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, ανέφερε μία από τις δύο πηγές.

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβιβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της.

Οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν στις περισσότερες επαρχίες της Ουκρανίας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 70 πυραύλους και περισσότερα από 280 drones εναντίον της χώρας στη διάρκεια της νύκτας.

Παράλληλα κατήγγειλε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις στην αντιαεροπορική της άμυνα και κάλεσε για μία ακόμη φορά τους διεθνείς της εταίρους να βοηθήσουν τη χώρα.

Χθες Τετάρτη το βράδυ ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι είναι πιθανό η Ρωσία να εξαπολύσει ευρεία επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των Ουκρανών εξαρτάται από τη βούληση των συμμάχων τους να τους προσφέρουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να κατανοήσουν πλήρως τι συμβαίνει και ότι η προστασία των ζωών των ανθρώπων εξαρτάται άμεσα από τη βούλησή τους», είχε τονίσει ο Ζελένσκι στο Telegram.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, σε κάποια μη οικιστικά κτίρια ξέσπασε πυρκαγιά.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Κίεβο και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην επαρχία Πολτάβα και έξι ακόμη - εκ των οποίων δύο παιδιά-- έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Στη γενέτειρα του Ζελένσκι, την Κρίβι Ριχ που βρίσκεται στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, δύο κορίτσια ηλικίας 5 και 12 ετών είναι μεταξύ των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν, με τον επικεφαλής του συμβουλίου άμυνας της πόλης, τον Ολεξάντρ Βιλκούλ, να καταγγέλλει ότι η Ρωσία εξαπέλυσε άμεσο πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M.

«Μια σκοτεινή νύκτα», έγραψε ο Βιλκούλ στο Telegram. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την περιφέρεια Βορονέζ της Ρωσίας έπληξε το σπίτι πολυμελούς οικογένειας και προειδοποίησε ότι ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία ελέγχουν ακόμη για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Στη Λβιβ, μια πόλη κοντά στην Πολωνία, οι διασώστες προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί αφού ρωσικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών. Μέχρι στιγμής οι τοπικοί αξιωματούχοι έχουν κάνει λόγο για 26 τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

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