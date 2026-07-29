Tραμπ: Έχω ενημερωθεί για την επίθεση στην Αίγυπτο - Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν «πολύ σκληρά» στο Ιράν μετά την επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, προσθέτοντας ότι έχει ήδη ενημερωθεί και για την επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοια στα ανοικτά της Αιγύπτου.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά, γιατί τώρα είναι η δική μας σειρά να τους χτυπήσουμε. Ξέρουν ότι έρχεται. Μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά χθες το βράδυ επιχείρησαν να μας πλήξουν. Εκτοξεύτηκαν πέντε πύραυλοι με ταχύτητα 8.500 μιλίων την ώρα και οι πέντε αναχαιτίστηκαν. Παρ' όλα αυτά, επιχείρησαν την επίθεση, οπότε τώρα είναι η σειρά μας. Θα δούμε αν κάποια στιγμή καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι αναμένει τις σχετικές αναφορές για να επιβεβαιωθεί αν οι επιθέσεις με drones στα ανοικτά της Αιγύπτου συνδέονται με το Ιράν.

Σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να σηματοδοτεί περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πλοίο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικών συμφερόντων στο λιμάνι της Νταμιέτας, στην Αίγυπτο.

Το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο λιμάνι, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για επίθεση με drone ή να διευκρινίζει τα αίτια του περιστατικού.

Η εταιρεία Inchcape, που παρέχει ναυτιλιακές υπηρεσίες ανέφερε, σε ξεχωριστή ενημέρωση, ότι δύο πλοία μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Νταμιέτα.

Σύμφωνα με τρεις πηγές της ναυτιλιακής αγοράς που γνωρίζουν την υπόθεση, το drone έπληξε το πλοίο αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε και στο ελληνόκτητο GasLog Salem. Δύο ακόμη πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας εκτίμησαν ότι η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από επίθεση με drone.

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε ότι το Energos Winter χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στη δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, έπληξαν φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ.

Το Reuters επιβεβαίωσε την τοποθεσία του περιστατικού μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της λιμενικής υποδομής, τις δεξαμενές αποθήκευσης και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που ταυτίζονταν με αρχειακές και δορυφορικές εικόνες.

⚡️ Egyptian drone attack confirmed by multiple sources



🔹 Maritime security firm Ambrey confirmed that an unidentified drone struck a US-owned floating regasification unit, FSRU, and a storage vessel docked at Egypt's Damietta Port.



🔹 Egypt's Ministry of Petroleum initially… pic.twitter.com/PKQ5ZOPdcH — Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) July 29, 2026

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι τα δύο πλοία που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είναι το ENERGOS WINTER (IMO: 9256614) και το GASLOG SALEM (IMO: 9638915), ταυτοποιώντας τα από τον ιστό, την πρύμνη, το κύτος και το εμπρόσθιο κατάστρωμα, τα οποία αντιστοιχούσαν σε αρχειακές εικόνες. Η ημερομηνία του περιστατικού επιβεβαιώθηκε επίσης από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, ενώ το υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου επιβεβαίωσε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο λιμάνι. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν παλαιότερες αναρτήσεις των σχετικών βίντεο στο διαδίκτυο πριν από τις 29 Ιουλίου.

Το Energos Winter είναι πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), με αποθηκευτική ικανότητα 138.250 κυβικών μέτρων. Ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Energos Infrastructure, ενώ η τεχνική, η εμπορική και η διαχείριση θεμάτων ασφαλείας του πραγματοποιείται από την επίσης αμερικανική Wilhelmsen Ship Management.



Πηγή: skai.gr

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