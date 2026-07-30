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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή σε Αττική, Κρήτη και ακόμη 11 περιοχές

Στο επίπεδο 4 η Αττική, η Βοιωτία, η Αιτωλοακαρνανία, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τμήματα της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και του Βορειοανατολικού Αιγαίου

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Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής θα βρίσκεται και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 4 εντάσσονται:

  • η Αττική και τα Κύθηρα
  • η Βοιωτία, η Φωκίδα και η Αιτωλοακαρνανία
  • η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λακωνία
  • η Κρήτη και οι Κυκλάδες
  • τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και η Σκύρος
  • περιοχές της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Αρκαδίας και του Έβρου.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιές Πολιτική Προστασία Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
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