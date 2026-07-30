Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης στη θέση Χάρακας της Λαυρεωτικής, στην Ανατολική Αττική.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και εναέρια μέσα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της.

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς ενημέρωσε πως το πύρινο μέτωπο είναι μετά τον οικισμό Χάρακα, στην παραλιακή ζώνη προς Ανάβυσσο, δηλαδή είναι μετά τα Λεγρενά. «Ο αέρας είναι βόρειος, άρα η φωτιά πάει προς τη θάλασσα. Είναι στο βουνό πάνω, δίπλα στο δρόμο ακριβώς, ο οικισμός είναι πιο βόρεια. Όπως είναι τώρα η κατάσταση, δεν έχουμε πρόβλημα με τον οικισμό, αλλά επειδή είναι τρομερός ο άνεμος, φοβόμαστε μήπως στρίψει».

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

«Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε βραχώδη λόφο. Μας ανησυχούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Ο πιο κοντινός οικισμός στο σημείο είναι στην πίσω μεριά του λόφου», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Κοινότητας Κερατέας Γιάννης Τόλιας.



Πηγή: skai.gr

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