Η Λινέτ Χάουελ Τέιλορ επανεξελέγη πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών

Η Λινέτ Χάουελ Τέιλορ επανεξελέγη πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και αρχίζει δεύτερη συνεχόμενη θητεία καθώς ο οργανισμός πλησιάζει στην 100η επέτειό του.

Επίσης για το 2026-2027 εξελέγησαν σε θέσεις ευθύνης από το διοικητικό συμβούλιο οι: Λέσλι Μπάρμπερ (Τμήμα Μουσικής), πρόεδρος της Επιτροπής Μελών Ντέιβιντ Ντίνερστάιν (Τμήμα Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων), αντιπρόεδρος/ταμίας και πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Τζένιφερ Φοξ (Τμήμα Παραγωγών), πρόεδρος της Επιτροπής Βραβείων Λου Ντάιμοντ Φίλιπς (Τμήμα Ηθοποιών), πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Ένταξης και Χάουαρντ Α. Ρόντμαν (Τμήμα Σεναριογράφων), αντιπρόεδρος/γραμματέας και πρόεδρος της Επιτροπής Διακυβέρνησης.

«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στην Λινέτ, τη Λέσλι, τον Ντέιβιντ, την Τζένιφερ, τον Λου και τον Χάουαρντ για τη δέσμευσή τους στην Ακαδημία και στην παγκόσμια κινηματογραφική μας κοινότητα» έγραψε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ. «Καθώς πλησιάζουμε στην 100η επέτειό μας, είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζουμε το ζωτικής σημασίας έργο μας με το διοικητικό συμβούλιο και αυτά τα εξαιρετικά στελέχη του για να υποστηρίξουμε τα μέλη μας, τη βιομηχανία και την αποστολή και τα προγράμματα της Ακαδημίας» τόνισε.

Μέλος του Βραχίονα των Παραγωγών από το 2014, η Χάουελ Τέιλορ έχει κάνει την παραγωγή σε περισσότερες από 25 ταινίες τις τελευταίες δύο δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «A Star Is Born», η οποία έλαβε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ και της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Ήταν επίσης παραγωγός των ταινιών «Roofman», «The Accountant 2», «The Accountant», «Captain Fantastic», «Big Eyes», «The Place Beyond the Pines», «Blue Valentine» και «Half Nelson» και της 92ης τηλεοπτικής μετάδοσης των βραβείων Όσκαρ μαζί με τη Στέφανι Άλεν το 2020, η οποία της χάρισε υποψηφιότητα για Emmy.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.