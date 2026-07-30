Φον ντερ Λάιεν: Απαράδεκτη παραβίαση της ΕΕ η πτώση ρωσικού πυραύλου στην Πολωνία

Ο ρωσικός πύραυλος που έπεσε στην Πολωνία αποτελεί νέα «απαράδεκτη παραβίαση» του εναέριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε μέσω του Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Για να τεθεί ένα τέλος σε όλα αυτά, βοηθούμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο με κάθε δυνατό τρόπο. Και οικοδομούμε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφαλείας στην ξηρά, στην θάλασσα και στον αέρα», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Χ.

Ο πύραυλος που έπεσε την νύκτα στην ανατολική Πολωνία κατά την διάρκεια των μαζικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι πιθανότατα ρωσικός πύραυλος cruise, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Τα συντρίμμια που περισυνελέγησαν δείχνουν ότι πρόκειται για ρωσικό πύραυλο Kh-101, δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λιούμπλιν, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία και όπου έπεσε ο πύραυλος.

Οι πολωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στην διερεύνηση του περιστατικού, ανακοίνωσε ο πολωνός εισαγγελέας Γκρεγκόρ Τρούσιεβιτς.

Οι κάτοικοι της περιοχής της Τάρναβα Κολόνια, στην περιοχή του Λιούμπλιν, άκουσαν την νύκτα τον ήχο σφοδρής έκρηξης που ταρακούνησε τα σπίτια τους. Το σημείο της πτώσης του πυραύλου βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ελικόπτερο Mi-24 πέταξε την νύκτα στην ζώνη και εντόπισε το σημείο πτώσης του «αντικειμένου».

H Ρωσία εξαπέλυσε την νύκτα 74 πυραύλους και 284 drones κατά της Ουκρανίας, κυρίως κατά της περιοχής του Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατήγγειλε τις νέες μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Οι επιθέσεις αυτές υπογραμμίζουν για μία ακόμη φορά ότι η επίθεση της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, δήλωσε ο Κόστα μέσω του Χ.

Πηγή: skai.gr

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