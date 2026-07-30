Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάρο - Δύο διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο από νέα αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 και για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην κατάσβεση συμβάλλουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Δύο μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 14:13 και καλούσε όσους βρίσκονταν στο Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς τον Δρυό.

Ακολούθησε νέο μήνυμα στις 14:52, με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

Πρόκειται για το πέμπτο μήνυμα απομάκρυνσης που εκδίδεται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 14:42, είχαν κληθεί να απομακρυνθούν προς την Αλυκή όσοι βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών 'Αγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά. Ακολούθησε νέο μήνυμα στις 15:28 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς την Πέμπτη η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τις περιοχές όπου επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να διατηρούν ελεύθερο το οδικό δίκτυο για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι έχουν εκδοθεί ακόμη τέσσερα μηνύματα από το 112.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 02:10 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Δρυό και

στις 01:31 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία Αλυκή.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 14:42, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά προς την Αλυκή, και στις 15:28 κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς την Αλυκή.

Πηγή: skai.gr

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