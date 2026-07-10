Το δόγμα για τον «Τουρκικό Αιώνα» ανέλυσε στους φοιτητές του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να εμπιστευθεί σε κανέναν την ασφάλειά της, προσθέτοντας ότι δεν μπορούν να κάνουν συμβιβασμούς.

«Οι πόλεμοι δεν διεξάγονται πλέον μόνο στα πεδία των μαχών. Διεξάγονται επίσης μέσω κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης», τόνισε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε:

«Ως κράτος, προχωρούμε προς την κατεύθυνση να γίνουμε ένας από τους κορυφαίους πυλώνες του νέου συστήματος, σε αυτήν την περίοδο που το διεθνές πρότυπο ασφάλειας υφίσταται ριζικό μετασχηματισμό».

Και συνέχισε: «Καθώς προχωράμε προς τους στόχους μας για τον «Τουρκικό Αιώνα», δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι εμείς, τα 86 εκατομμύρια άνθρωποι, είμαστε αδέρφια που μοιραζόμαστε ένα κοινό πεπρωμένο.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την ασφάλεια της Τουρκίας σε κανέναν και δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε συμβιβασμούς στην εθνική μας ασφάλεια.

Η Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, αν το επιτρέψει ο Θεός, θα γράψει μια νέα ιστορία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο διεθνές πεδίο».

«Έχουμε φτάσει σε ποσοστό εγχώριας παραγωγής 82% στην αμυντική βιομηχανία. Δοκιμάζουμε τα προϊόντα που αναπτύσσουμε στον τομέα και τα βελτιώνουμε συνεχώς με νέες πληροφορίες», τόνισε στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε:

«Συζητήσαμε το μέλλον του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Μοιραστήκαμε τις αξιολογήσεις μας με τους συμμάχους μας. Διοργανώσαμε με επιτυχία τη σύνοδο κορυφής. Ελπίζω ότι η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

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