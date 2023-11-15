Guardian: Ρωσικό χρήμα «χωρίς ερωτήσεις» στα κατεχόμενα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την αυξανόμενη διακίνηση ρωσικού χρήματος, καθώς και την αυξανόμενη παρουσία Ρώσων στα κατεχόμενα αναδεικνύει ρεπορτάζ του Guardian από το Τρίκωμο, που έρχεται μετά από τις αποκαλύψεις στο πλαίσιο των φακέλων 'Cyprus Confidential'.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως τα καζίνο αλλά και τα σχολεία στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο γεμίζουν με Ρώσους που αναζητούν καταφύγιο από τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος τους, τις οποίες εφαρμόζει και η κυπριακή κυβέρνηση.

Τα στοιχεία δείχνουν πως 39.000 Ρώσοι εγκαταστάθηκαν στα κατεχόμενα μόνο φέτος και 58.788 διέσχισαν τις διαβάσεις της Πράσινης Γραμμής από νότο προς βορρά μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου. Το 69% των μαθητών στο Τρίκωμο είναι από τη Ρωσία και το Ιράν.

Παράλληλα σημειώνεται πως η έλευση ρωσικού αλλά και ιρανικού χρήματος έχει οδηγήσει σε έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή και έχει αυξήσει σημαντικά τα συναλλακτικά αποθέματα.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως το Τρίκωμο έχει αρχίσει να αποκαλείται από τους Τουρκοκύπριους «νέα Λεμεσός» και ότι κυκλοφορούν ιστορίες για τοπικούς δικηγόρους που έχουν πλούτισε «εν μία νυκτί».

Το δημοσίευμα προσθέτει πως υπάρχουν φήμες για Ελληνοκύπριους δικηγόρους που βοηθούν τους Τουρκοκύπριους συναδέλφους τους να αναλάβουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων Ρώσων πελατών που εγκαταλείπουν το νότο.

Οι Τουρκοκύπριοι δικηγόροι συστήνουν καταπιστεύματα διαχείρισης περιουσιών για τους Ρώσους πελάτες τους που είναι εντελώς ανώνυμα, «χωρίς ερωτήσεις», διευκολύνοντας το ξέπλυμα χρήματος, δηλώνει Τουρκοκύπριος οικονομολόγος.

Απώτερος στόχος, προσθέτει ο ίδιος, είναι να πωληθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και με «καθαρό» χρήμα να μετακομίσουν οι Ρώσοι ιδιοκτήτες στο Λονδίνο, στο Ντουμπάι ή στο Μανχάταν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.