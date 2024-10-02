Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είχε προειδοποιήσει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, να φύγει από τον Λίβανο ημέρες πριν σκοτωθεί σε ισραηλινό χτύπημα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται τρεις ιρανικές πηγές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, αμέσως μετά την επίθεση με τους παγιδευμένους βομβητές της Χεζμπολάχ στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Χαμενεΐ έστειλε μήνυμα με απεσταλμένο του στον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ με το οποίο του ζητούσε να πάει στο Ιράν, καθώς είχε πληροφορίες ότι το Ισραήλ είχε στελέχη εντός της Χεζμπολάχ και σχεδίαζε να τον σκοτώσει, είπε στο Reuters μια από τις πηγές, ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο απεσταλμένος, είπε η ίδια πηγή, ήταν ένας ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ο ταξίαρχος Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος ήταν μαζί με τον Νασράλα στο αρχηγείο του όταν χτυπήθηκε από ισραηλινές βόμβες και επίσης σκοτώθηκε.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει σε ασφαλή τοποθεσία εντός του Ιράν από το Σάββατο, διέταξε την επίθεση εναντίον του Ισραήλ με ένα μπαράζ περίπου 200 πυραύλων. Η επίθεση ήταν τα αντίποινα για τους θανάτους των Νασράλα και Νιλφορουσάν, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης.

Στην ίδια δήλωση επικαλέστηκαν και τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, τον Ιούλιο στην Τεχεράνη, αλλά και τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Σημειώνεται ότι το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τον θάνατο του Χανίγια.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την Τρίτη «περιορισμένη», όπως τη χαρακτήρισε, χερσαία εισβολή κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Η δολοφονία του Νασράλα ήρθε έπειτα από δύο εβδομάδες ισραηλινών επιδρομών που κατέστρεψαν τοποθεσίες όπλων, εξάλειψαν το ήμισυ του ηγετικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ και αποδεκάτισαν την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση.

Οι φόβοι του Ιράν για την ασφάλεια του Χαμενεΐ και η απώλεια εμπιστοσύνης, τόσο εντός της Χεζμπολάχ όσο και στο κατεστημένο του Ιράν, αναφέρει το Reuters που επικαλείται 10 πηγές, αποτελούν μέρος μιας δύσκολης κατάστασης που έχει περιπλέξει την αποτελεσματική λειτουργία της συμμαχίας του Άξονα Αντίστασης του Ιράν.

Προειδοποίηση για τους βομβητές

Η πρόσκληση του Χαμενεΐ προς τον Νασράλα να μετεγκατασταθεί στο Ιράν ήρθε μετά την ανατίναξη χιλιάδων βομβητών που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Οι επιθέσεις έχουν αποδοθεί ευρέως στο Ισραήλ, αν και επίσημα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ο Νασράλα, ωστόσο, ήταν σίγουρος για την ασφάλειά του και εμπιστευόταν πλήρως τον στενό κύκλο του, είπε ο αξιωματούχος, παρά τις σοβαρές ανησυχίες της Τεχεράνης για πιθανούς εισβολείς στις τάξεις της Χεζμπολάχ.

Ο Χαμενεΐ προσπάθησε για δεύτερη φορά, στέλνοντάς του ένα άλλο μήνυμα μέσω του Νιλφορουσάν την περασμένη εβδομάδα, παρακαλώντας τον να εγκαταλείψει τον Λίβανο και να εγκατασταθεί στο Ιράν για ασφάλεια. Όμως ο Νασράλα επέμεινε να παραμείνει στον Λίβανο, είπε ο αξιωματούχος.

Πολλές συναντήσεις υψηλού επιπέδου πραγματοποιήθηκαν στην Τεχεράνη μετά τις εκρήξεις των βομβητών με επίκεντρο τη Χεζμπολάχ και την ασφάλεια του Νασράλα, είπε ο αξιωματούχος, αλλά αρνήθηκε να πει ποιος παρευρέθηκε σε αυτές τις συναντήσεις.

Ταυτόχρονα, στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ άρχισε να διεξάγει μια μεγάλη έρευνα για την εκκαθάριση Ισραηλινών κατασκόπων ανάμεσά τους, ανακρίνοντας εκατοντάδες μέλη μετά τις εκρήξεις των βομβητών, ανέφεραν στο Reuters τρεις πηγές στο Λίβανο.

Ο Σεΐχης Ναμπίλ Καούκ, ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε πηγή της οργάνωσης. Η έρευνα προχωρούσε με ταχείς ρυθμούς, είπε η πηγή, πριν τον σκοτώσει μια ισραηλινή επιδρομή μια ημέρα μετά τη δολοφονία του Νασράλα. Μια άλλη επιδρομή νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα είχε στόχο άλλους ανώτερους διοικητές της Χεζμπολάχ, ορισμένοι από τους οποίους συμμετείχαν στην έρευνα.

Ο Καούκ είχε καλέσει για ανάκριση αξιωματούχους της Χεζμπολάχ που εμπλέκονται στα logistics και άλλους «που συμμετείχαν στην αγορά και έλαβαν προσφορές για τους βομβητές και τις συσκευές επικοινωνίες», είπε η πηγή.

Μια «σε βάθος και ολοκληρωμένη έρευνα» για την εκκαθάριση πληροφοριοδοτών χρειάζεται τώρα μετά τη δολοφονία του Νασράλα και άλλων διοικητών, είπε η πηγή.

Ο Αλί αλ-Αμίν, ο αρχισυντάκτης της Janoubia, ενός ειδησεογραφικού ιστότοπου με αναφορές στη σιιτική κοινότητα και τη Χεζμπολάχ είπε ότι οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Χεζμπολάχ συνέλαβε εκατοντάδες άτομα για ανάκριση μετά τις εκρήξεις των βομβητών.

Η Χεζμπολάχ παραμένει σοκαρισμένη από τη δολοφονία του Νασράλα στο στρατηγείο διοίκησης, αλλά και από το πόσο επιτυχώς το Ισραήλ διείσδυσε στην ομάδα, δήλωσαν επτά πηγές.

Ο Μοχάμεντ Χέιγκ Αλί, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας του Κέντρου Μέσης Ανατολής Carnegie στη Βηρυτό με επίκεντρο το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, περιέγραψε την επίθεση ως «τη μεγαλύτερη διείσδυση πληροφοριών από το Ισραήλ» από τότε που ιδρύθηκε η Χεζμπολάχ με την υποστήριξη του Ιράν τη δεκαετία του 1980.

Απώλεια της εμπιστοσύνης

Η ισραηλινή επίθεση και ο φόβος για περισσότερες επιθέσεις στη Χεζμπολάχ εμπόδισαν επίσης την υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα να οργανώσει μια εθνική κηδεία που θα αντικατόπτριζε τη θρησκευτική και ηγετική θέση του Νασράλα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τη συζήτηση στη Χεζμπολάχ.

Αρκετοί διοικητές που σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα κηδεύτηκαν διακριτικά τη Δευτέρα.

Η Χεζμπολάχ εξετάζει να προχωρήσει σε θρησκευτικό διάταγμα για την προσωρινή ταφή του Νασράλα και να πραγματοποιήσει επίσημη κηδεία όταν το επιτρέψει η κατάσταση, ανέφεραν οι τέσσερις λιβανικές πηγές.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ δεν έχει διορίσει επίσημα διάδοχο του Νασράλα, πιθανώς για να αποφύγει να καταστήσει τον αντικαταστάτη του στόχο για μια ισραηλινή δολοφονία, ανέφεραν.

«Η ομάδα δεν μπορεί να διακινδυνεύσει περισσότερο χάος διορίζοντας κάποιον μόνο για να τον δει να σκοτώνεται», είπε ο Αλί.



