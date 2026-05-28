Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 28ης Μαΐου στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή της Ομάδας ΔΙΑΣ, τραυματίζοντας τους δύο αστυνομικούς που επέβαιναν σε αυτήν. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση και αναζητείται από τις Αρχές.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 20:00, στη διασταύρωση των ΕΛΠΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Ι.Χ. Επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία της υπηρεσιακής μηχανής και να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thriassio.gr, οι αστυνομικοί δεν πραγματοποιούσαν απλή περιπολία, αλλά συνόδευαν όχημα που μετέφερε επείγον ιατρικό περιστατικό από την επαρχία προς νοσοκομείο της Αθήνας, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο μετά το τροχαίο, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

