Ξεκίνησε η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο, υπό τη μορφή στοχευμένων επιθέσεων, με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής να οδηγείται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των τελευταίων ημερών για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο ξεκίνησε από τρία μέτωπα και συγκεκριμένα από τις περιοχές Metula, Meshgav Am και Kfar Giladi. Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι αρχικός στόχος της χερσαίας επιχείρησης είναι να καταστρέψουν τις θέσεις της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα.

Ισραηλινά άρματα μάχης πέρασαν τα σύνορα με την υποστήριξη ελικοπτέρων και επιχειρούν στην περιοχή Rmeish, σφυροκοπώντας θέσεις της Χεζμπολάχ με βαρύ πυροβολικό.

Νωρίτερα, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ υπήρχε έντονη κινητικότητα καθώς Ισραηλινοί έφεδροι κατέφθαναν σε σημεία συγκέντρωσης ενόψει της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο.

Στην Κιριάτ Σμονά, μια ισραηλινή συνοριακή πόλη, εθεάθησαν τουλάχιστον 24 στρατιωτικά Humvee να μεταφέρουν στρατεύματα με πλήρη εξοπλισμό μάχης, συμπεριλαμβανομένων γυαλιών νυχτερινής όρασης. Δεκάδες φορτηγά επιμελητείας, μερικά θωρακισμένα, έφτασαν επίσης στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο ανέφερε ότι η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ ήταν θέμα ωρών καθώς πλέον για την εξέλιξη είχε ενημερωθεί και η αμερικανική ηγεσία.

Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι οι ισραηλινοί επρόκειτο να προχωρήσουν σε μία περιορισμένης κλίμακας επέμβαση και θα επικεντρωθεί στην καταστροφή εκτοξευτών πυραύλων της Χεζμπολάχ και όπλων και άλλων υποδομών, και στη συνέχεια την απόσυρση των δυνάμεων

Η ισραηλινή εκστρατεία στον Λίβανο θα είναι μικρότερη από τον τελευταίο του πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ το 2006 και θα επικεντρώνεται στην καταστροφή της μαχητικής υποδομής της οργάνωσης κατά μήκος των συνόρων για την εξάλειψη της απειλής στις ισραηλινές παραμεθόριες κοινότητες, είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ισραηλινοί θα πραγματοποιήσουν περιορισμένες επιδρομές σε ορισμένα χωριά κατά μήκος των συνόρων, όπως ανακοίνωσε και ο ισραηλινός στρατός τη Δευτέρα το πρωί.



