Πυραυλική επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Το σενάριο της επόμενης ημέρας

Σε μια απότομη κλιμάκωση της πολύμηνης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και των πολιτοφυλακών Χεζμπολάχ και Χαμάς που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ την Τρίτη.

Η άμυνα του Ισραήλ φαίνεται ότι κατάφερε να αναχαιτίσει περίπου 200 πυραύλους πριν πετύχουν τους στόχους τους, παρόλο που το Ιράν υποστήριξε ότι οι περισσότεροι κατάφεραν να πέσουν σε ισραηλινό έδαφος.

Στις τελευταίες δραματικές ώρες πριν την επίθεση, αναφορές επικαλούμενες αξιωματούχους του Λευκού Οίκου έκαναν λόγο για επικείμενη ιρανική επίθεση.

Σε αντίθεση με την επίθεση του Απριλίου, όπου το Ισραήλ είχε προλάβει μέρες πριν να συντονίσει την άμυνά του με τους συμμάχους του στην περιοχή, η επίθεση της Τρίτης ήρθε μόνο μετά από ώρες αφότου είχε προειδοποιηθεί.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να θεωρηθεί αυτή η νέα επίθεση ως απλώς συμβολική και πλέον μοιάζει σίγουρα με κλιμάκωση από το Ιράν.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση επίθεσης στο Ισραήλ από το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει την μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις παρακολούθησαν την επίθεση στο Ισραήλ από την αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων του Λευκού Οίκου.

Στη δήλωσή του, το Ιράν αναφέρθηκε στον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης Αμπάς Νιλφορουσάν, που σκοτώθηκαν και οι δύο σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα στη Βηρυτό.

Αναφέρθηκε επίσης στον Ισμαΐλ Χανίγια, τον ηγέτη της Χαμάς που δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη σε μια επίθεση τον Ιούλιο για την οποία κατηγορεί το Ισραήλ χωρίς ωστόσο το τελευταίο να έχει αναλάβει την ευθύνη. Το Ιράν προειδοποίησε ότι αυτή η επίθεση αντιπροσωπεύει μόνο ένα «πρώτο κύμα», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκατέρωθεν απειλές για κλιμάκωση

Οι προειδοποιήσεις για την επικείμενη αεροπορική επιδρομή στο Ισραήλ ήρθαν μια ημέρα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Οι ιρανική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη και πιο έντονη κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι ανησυχούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους μήνες θα μπορούσαν να βυθίσουν την περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο και να παρασύρουν τη Δύση σε μια άλλη μεγάλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ ενδέχεται να αποφασίσει να αντεπιτεθεί εναντίον του Ιράν με πολύ μεγαλύτερη ισχύ από ό,τι τον Απρίλιο.

Μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, το επίλεκτο στρατιωτικό σώμα που ελέγχει την άμυνα της χώρας, προειδοποίησαν το Τελ Αβίβ να μην απαντήσει.

Μάλιστα, οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι αν το Ισραήλ ανταπαντήσει, τότε η αντεπίθεση της Τεχεράνης θα είναι «περισσότερο συντριπτική και καταστροφική».

Σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, διαμήνυσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να επιχειρεί με πλήρη δυναμικότητα και απόψε και θα συνεχίσει να χτυπά δυνατά σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπως συνέβη μέχρι τώρα».

Ποια μπορεί να είναι τα αντίποινα του Ισραήλ

Εκείνη την εποχή, μετά από ένα μπαράζ περίπου 300 ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που εκτοξεύτηκε ως απάντηση σε ισραηλινό χτύπημα στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, υπήρξε μια συντονισμένη διεθνής διπλωματική προσπάθεια ώστε να συγκρατηθεί το Ισραήλ από το να αντιδράσει πολύ δυναμικά.

Στο τέλος, το Ισραήλ πραγματοποίησε μια μικρή αλλά συμβολική επίθεση με πυραύλους σε στόχο κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Προκάλεσε μικρή ζημιά, αλλά έδειξε στο Ιράν ότι είχε την εμβέλεια για να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Αυτή τη φορά ωστόσο τα αντίποινα το Ισραήλ ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο εύρος καθώς βλέπει τις πρόσφατες ενέργειές του στην περιοχή τόσο ως αποτρεπτικό παράγοντα για τους εχθρούς του όσο και ως εξάλειψη των απειλών που αντιμετωπίζει.

Οι στόχοι του θα μπορούσαν να κυμαίνονται από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έως τις βάσεις του IRGC έως τις τοποθεσίες εκτόξευσης και τις υποδομές αποθήκευσης από όπου εκτοξεύτηκε η πυραυλική επίθεση της Τρίτης.

Τα πιο ακραία σενάρια που διερευνώνται αυτή τη φορά, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Ισραήλ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ειδικότερα τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Natanz , την καρδιά του ιρανικού προγράμματος βόρεια του Ισφαχάν.

Με δεδομένη την απάντηση του Ισραήλ, αναλυτές εκτιμούν ότι η επίθεση του Ιράν δεν είχε στρατηγικό σκοπό πέρα από το να στείλει το μήνυμα στο Ισραήλ ότι θα πρέπει να σκεφτεί δύο φορές την επόμενη φορά που θα επεδίωκε να επιτεθεί σε ιρανικά συμφέροντα ή συμμάχους.

Η επίθεση της Τρίτης σηματοδοτεί μια απομάκρυνση από την επί δεκαετίες στρατηγική του Ιράν να κρατά την ένοπλη σύγκρουση μακριά από τα σύνορά του, εξοπλίζοντας, εκπαιδεύοντας και χρηματοδοτώντας πολιτοφυλακές στην περιοχή για να επεκτείνουν το στρατιωτικό αποτύπωμα της Τεχεράνης, χωρίς οι ιρανικές δυνάμεις να εμπλέκονται άμεσα σε συγκρούσεις με το Ισραήλ ή Αμερικανοί στρατιώτες.

Είτε το Ισραήλ ανταποκριθεί γρήγορα είτε όχι, η επίθεση του Ιράν αναπόφευκτα επέκτεινε τον πόλεμο και η περιοχή οδηγείται σε ένα ολοένα πιο επικίνδυνο και απρόβλεπτο μονοπάτι, αναφέρουν αναλυτές



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.