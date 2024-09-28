IDF: Ο Νασράλα είναι νεκρός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επισήμως ότι εξάλειψε τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, στο χθεσινό πλήγμα στο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό.

Εκπρόσωπος των IDF: O θάνατος του Νασράλα «κάνει τον κόσμο ένα πιο ασφαλές μέρος»

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι η δολοφονία του Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή.

«Ο Νασράλα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Ισραήλ, όλων των εποχών. Αποτελούσε απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες για δεκαετίες και η εξάλειψή του κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει τελειώσει, η Χεζμπολάχ έχει περισσότερες δυνατότητες», πρόσθεσε ο Χαγκάρι, σημειώνοντας ότι μαχητικά αεροσκάφη χτυπούν αυτή τη στιγμή την οργάνωση σε όλο τον Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε νωρίτερα: «Ο Νασράλα ήταν ένας από τους ισχυρότερους τρομοκράτες στον κόσμο. Ήταν μια πραγματική απειλή, με το αίμα χιλιάδων ανθρώπων στα χέρια του».

«Ο Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο» αναφέρεται στη σχετική, λιτή ανακοίνωση των IDF.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ισραηλινές ενοπλες δυνάμεις ο 64χρονος ηγέτης της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκε στην επιχείρηση «Νέα Τάξη Πραγμάτων».

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν έχει εξαντλήσει τα μέσα που διαθέτει με την εξάλειψη του Νασράλα.

«Δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Το μήνυμα είναι απλό: όποιον απειλεί τους πολίτες του Ισραήλ, ξέρουμε πώς θα τον φτάσουμε», σημείωσε ο στρατηγός Χαλεβί σε ανακοίνωσή του.

Επιβεβαίωσε η Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της, λίγο αργότερα η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι ο ηγέτης της σκοτώθηκε και υποσχέθηκε να συνεχίσει τη μάχη εναντίον του Ισραήλ «σε υποστήριξη της Γάζας και της Παλαιστίνης, και σε υπεράσπιση του Λιβάνου και του ακλόνητου και αξιοσέβαστου λαού του»

«Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του, των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η φιλοϊρανική οργάνωση.

Το τηλεοπτικό κανάλι της οργάνωσης, AL-MANAR, ξεκίνησε αμέσως μετά να μεταδίδει προσευχές και στίχους από το κοράνι.

Η οργάνωση πλέον είναι ακέφαλη καθώς έχει εξοντωθεί όλη η ηγεσία της.

Συλλυπητήρια από τη Χαμάς

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι θρηνεί τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα η Χεζμπολάχ.

Από χθες μέχρι και την τωρινή επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ υπήρχε ένα θρίλερ σχετικά με την τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ, καθώς ο θάνατός δεν επιβεβαιωνόταν επισήμως από τους IDF.

Την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ότι και η κόρη του, Ζεϊνάμπ Νασράλα σκοτώθηκε στην επίθεση της Βηρυτού, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ ή τις λιβανικές αρχές.

Στην αντεπίθεση η Χεζμπολάχ - Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Με απανωτές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ απάντησε σήμερα νωρίς το πρωί το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο υπόγειο στρατηγείο της οργάνωση στη Βηρυτό.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ με ρουκέτες Fadi-1 το κιμπούτς Κάμπρι στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις "βάρβαρες" επιθέσεις του Ισραήλ "σε πόλεις, χωριά και αμάχους" στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αεράμυνα του Ισραήλ φαίνεται ότι λειτούργησε, με το μεγαλύτερο μέρος των ρουκετών να έχουν καταρριφθεί.

Την ίδια στιγμή, και μετά από ολονύχτιους βομβαρδισμούς, οι ισραηλινοί συνεχίζουν τις επιδρομές στο Λίβανο, με αεροπορικές επιθέσεις στην κοιλάδα Μπεκάα, βόρεια της Βηρυτού.

Ο κρότος μιας έκρηξης ακούστηκε σε όλη την πρωτεύουσα του Λιβάνου ενώ καπνός εθεάθη να υψώνεται από τα νότια προάστια, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα στο Reuters.

Παράλληλα, ο Λιβανέζος βουλευτής Μαρκ Ντάου, δήλωσε στο Reuters ότι η ορεινή πόλη Μπαμντούν, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, επλήγη από ισραηλινή επιδρομή νωρίς σήμερα το πρωί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι εκκενώνονται τα νοσοκομεία των νοτίων προαστίων της Βηρυτού και έδωσε ντολή στα νοσοκομεία στα οποία θα μεταφερθούν οι ασθενείς «να σταματήσουν να δέχονται περιστατικά που δεν είναι επείγοντα ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα επικαιροποιημένο απολογισμό των θυμάτων των πληγμάτων.

