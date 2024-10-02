Να αποτρέψει μία πιθανή επίθεση του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προσπαθεί με κάθε τρόπο ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε με έμφαση ότι είναι κάθετα αντίθετος στο ενδεχόμενο μίας ισραηλινής επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν με το Ισραήλ τον τρόπο αντίδρασης στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, το βράδυ της Τρίτης.

Δήλωσε επίσης, ότι με όλα τα ,μέλη της G7, με τα οποία συνομίλησε, συμφωνούν ότι το δεν πρέπει να χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι «το Ιράν βρίσκεται πολύ εκτός πορείας».

Τόνισε, δε, ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, θα έχει συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να «απαντήσουν» ξεχωριστά στο Ιράν, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη ότι δεν θα γίνουν ανεκτές άλλες επιθετικές ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

