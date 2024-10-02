Η CIA ξεκίνησε σήμερα μια νέα εκστρατεία για να στρατολογήσει πληροφοριοδότες στην Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, μετά την επιτυχημένη, όπως υποστηρίζει, προσπάθειά της να στρατολογήσει Ρώσους.

Η αμερικανική μυστική υπηρεσία ανήρτησε «οδηγίες» στα κινεζικά, τα φαρσί και τα κορεατικά στους λογαριασμούς της στην πλατφόρμα Χ, το Facebook, το Instagram, το Telegram, το LinkedIn και το DarkWeb για το πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί της με ασφάλεια, ανέφερε ένας εκπρόσωπός της.

«Οι προσπάθειές μας σε αυτό το μέτωπο ήταν επιτυχείς στη Ρωσία και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι σε άλλα αυταρχικά καθεστώτα γνωρίζουν ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά» είπε ο εκπρόσωπος.

Το βίντεο στα κινεζικά που αναρτήθηκε στο YouTube περιέχει μόνο γραπτές οδηγίες και προτρέπει τους υποψηφίους να επικοινωνήσουμε με τη CIA μέσω του επίσημου ιστοτόπους της, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα δίκτυα VPN ή το δίκτυο TOR.

#CIA is providing instructions in multiple languages on how to securely contact us. Our global mission demands that individuals be able to reach CIA securely from anywhere. Be cautious of accounts that claim to represent CIA. pic.twitter.com/ToXpF7LWBZ — CIA (@CIA) October 2, 2024

«Η ασφάλεια και η ευημερία σας είναι η πρώτιστη έννοιά μας», αναφέρει.

Τι ζητείται

Από τους υποψηφίους ζητείται να δώσουν το όνομά τους, την τοποθεσία όπου βρίσκονται και κάποιον τρόπο επαφής που να μην συνδέεται με την πραγματική ταυτότητά τους, καθώς και πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τη CIA. Προειδοποιεί ωστόσο ότι η υπηρεσία δεν εγγυάται πως θα τους απαντήσει ή ότι αυτό θα γίνει γρήγορα.

Η δίψα της CIA για πληροφορίες αυξάνεται καθώς η Κίνα διευρύνει τη συνεργασία της με τη Ρωσία και το Ιράν. Η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα θεωρούνται «σκληροί στόχοι» από την κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, εννοώντας ότι είναι χώρες στις κυβερνήσεις των οποίων δύσκολα διεισδύει κανείς.

Το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας είναι άλλος ένας στόχος για τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, καθώς και ο ανεφοδιασμός της Ρωσίας με βορειοκορεατικά όπλα, για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Οι πρεσβείες της Ρωσίας και της Κίνας στην Ουάσινγκτον και η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η CIA άρχισε να στρατολογεί Ρώσους το 2022, αναρτώντας κείμενα στα ρωσικά σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το 2023 συνέχισε αυτό το πρόγραμμα, με βίντεο που περιείχαν πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει μαζί της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

