Στους δρόμους της Τεχεράνης, ένα μικρό πλήθος γιορτάζει τα πυραυλικά χτυπήματα στο Ισραήλ. Άλλοι, ανησυχούν για τον κίνδυνο μιας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή έπειτα από αυτήν τη μεγάλη επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του ορκισμένου εχθρού της.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η επίθεση, το βράδυ της Τρίτης, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε σκηνές χαράς σε όλη τη χώρα, με ανθρώπους να κρατούν λάβαρα της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και πορτρέτα του ηγέτη της, του Χασάν Νασράλα, ο οποίος δολοφονήθηκε από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

«Θάνατος στο Ισραήλ! Θάνατος στην Αμερική!» φώναζε το πλήθος στους δρόμους.

«Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε όλες τις συνέπειες, όποιες και αν είναι αυτές και δε φοβόμαστε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 29χρονη Χεντιέ Γολιζαντέχ, που συμμετείχε σε μια συγκέντρωση στην Πλατεία της Παλαιστίνης, στο κέντρο της Τεχεράνης. Διαβεβαίωσε ότι «αισθάνεται υπερήφανη» μετά τα πλήγματα στο Ισραήλ με περίπου 200 πυραύλους.

Σήμερα το απόγευμα, περίπου 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των αρχών, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ, η δεύτερη μέσα σε έξι μήνες, έγινε σε απάντηση για τις δολοφονίες ηγετικών στελεχών οργανώσεων που πρόσκεινται στον «Άξονα της Αντίστασης» του Ιράν. Μεταξύ αυτών είναι η λιβανέζικη Χεζμπολάχ και η παλαιστινιακή Χαμάς.

Το Ισραήλ ορκίστηκε ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει το τίμημα», απειλή που ορισμένοι Ιρανοί φοβούνται ότι σημαίνει το ξέσπασμα ενός ανοιχτού πολέμου.

«Ανησυχώ πολύ, γιατί αν το Ισραήλ θέλει να προχωρήσει σε αντίποινα, ο πόλεμος θα εξαπλωθεί», είπε ο 45χρονος νοσηλευτής Μανσούρ Φιρουζαμπαντί.

Σύμφωνα με τον Αλί Βαέζ, της εταιρείας αναλυτών International Crisis Group, το Ιράν ανέλαβε ένα «λελογισμένο ρίσκο» τον Απρίλιο, στην πρώτη επίθεση εναντίον του Ισραήλ με αφορμή το ισραηλινό πλήγμα εναντίον του προξενείου του στη Συρία. «Αυτό το πολύ πιο παράτολμο πλήγμα του (ιρανικού) καθεστώτος αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ενώ οι στενότεροι εταίροι του αποδυναμώνονται σε πολλά μέτωπα», εξήγησε.

Εάν το Ιράν δεν απαντούσε «θα μπορούσε να υπονομευτεί η αξιοπιστία του απέναντι στους συμμάχους του, δίνοντας την εντύπωση ότι η Τεχεράνη μένει απαθής».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα εκφωνήσει ομιλία, γεγονός σπάνιο, κατά την προσευχή της Παρασκευής και ενδέχεται να δώσει μια ιδέα για το ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες της Τεχεράνης. Η τελευταία φορά που ο Χαμενεΐ προεξήρχε στην τέλεση της προσευχής ήταν πριν από πέντε χρόνια, όταν το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στο Ιράκ, μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί, του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, τον Ιανουάριο του 2020 στη Βαγδάτη.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε πρόσφατα ότι η χώρα του «προσπάθησε να μην αντιδράσει» όταν σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της Χαμάς, φοβούμενη μήπως εκτροχιάσει τις αμερικανικές προσπάθειες για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, οι υποσχέσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους για μια εκεχειρία «με αντάλλαγμα την απραξία του Ιράν (…) ήταν εντελώς ψευδείς», είπε.

Η κυβέρνηση του Πεζεσκιάν δεχόταν μεγάλες πιέσεις από τους συντηρητικούς που απαιτούσαν να αντιδράσει για τον θάνατο του Χανίγια. Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τη δολοφονία και του Νασράλα.

Μολονότι η Τεχεράνη λέει τώρα ότι «αυτό το κεφάλαιο έκλεισε, στην πραγματικότητα απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο», εκτίμησε ο αναλυτής Βαέζ. «Την τελευταία λέξη σε αυτή τη σύγκρουση δεν θα την έχει το Ιράν αλλά το Ισραήλ και οι ΗΠΑ», πρόσθεσε.

«Κοιτάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη με τους αντάρτες Χούθι (συμμάχους του Ιράν), αυτή η αντιπαράθεση απέχει πολύ από το να τελειώσει», κατέληξε.

