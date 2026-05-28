Ιρανική τηλεόραση: Καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Bushehr

Νέες εκρήξεις πάνω από τη θάλασσα του Περσικού Κόλπου σημειώθηκαν την Πέμπτη το βράδυ. Όπως μετέδωσε αρχικά το ιρανικό πρακτορείο Fars, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους από τις νότιες περιοχές της χώρας προς προκαθορισμένους στόχους.

Το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι ήταν προειδοποιητικά πυρά για πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κρατική τηλεόραση, ωστόσο, μετέδωσε ότι οι εκρήξεις προήλθαν από την ενεργοποίηση της αεράμυνας, για την αντιμετώπιση εναέριων μέσων..

Όπως υποστήριξε η ιρανική τηλεόραση, καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος (δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για drone ή μαχητικό) κοντά στο Bushehr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.