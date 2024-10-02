Χάος στα αεροπορικά ταξίδια έχει προκαλέσει η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες να εκτρέπουν ή να ακυρώνουν πτήσεις σήμερα Τετάρτη και τα περιφερειακά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, του Ισραήλ και του Κουβέιτ, να παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις, σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar24.

«Στο ξέσπασμα της σύγκρουσης της Ουκρανίας και της σύγκρουσης Ισραήλ-Γάζας πέρυσι, υπήρξε μια αποδυνάμωση της ζήτησης για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, η οποία μειώθηκε μετά από μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Andrew Lobbenberg, αναλυτής της Barclays.

Το Ιράν εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη πυραυλική του επίθεση εναντίον του Ισραήλ την Τρίτη ως αντίποινα για την εκστρατεία του Ισραήλ κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προκαλώντας απειλή από το Ισραήλ για «οδυνηρή απάντηση».

Το απόγευμα της Τετάρτης, παρατηρήθηκαν πτήσεις πάνω από τον ιρανικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με χάρτη του FlightRadar24, συμπεριλαμβανομένου του αερομεταφορέα flydubai και Wizz Air αφού το Ιράν είπε ότι η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ τελείωσε.

Ωστόσο, οι πτήσεις σε ολόκληρη την περιοχή έχουν εκτραπεί ή διακόπηκαν με ελάχιστες ενδείξεις ευρύτερης ομαλοποίησης, με ορισμένους να αλλάζουν τα δρομολόγιά τους για να αποφύγουν συγκεκριμένο εναέριο χώρο.

«Όλα τα αεροπλάνα -κυρίως πτήσεις προς την Ινδία- αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο μέχρι νεωτέρας», δήλωσε εκπρόσωπος της πολωνικής εταιρείας σημαίας αερομεταφορέα LOT.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή αεροπορικής ασφάλειας EASA εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο για τη ζώνη σύγκρουσης την Τετάρτη, συμβουλεύοντας τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο «σε όλα τα επίπεδα πτήσης», καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για αντίποινα από το Ισραήλ με στόχο το Ιράν.

Οι αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Ισραήλ και τον Λίβανο μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης, με πολλούς να λένε ότι δε θα επαναληφθούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας.

Τόσο η British Airways όσο και η Air France-KLM δήλωσαν ότι οι ακυρώσεις πτήσεων προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τουλάχιστον τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Όλες οι πτήσεις που αναχωρούσαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι Ζαγιέντ καθυστέρησαν, ενώ το 56% των πτήσεων που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία παρακολούθησης.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia του Αμμάν στην Ιορδανία, περίπου το 38% των αφίξεων πτήσεων ακυρώθηκαν.

Οι τελευταίες διακοπές αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω πλήγμα σε μια βιομηχανία που ήδη αντιμετωπίζει μια σειρά από περιορισμούς λόγω των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

