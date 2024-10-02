Σχολεία και γραφεία παρέμειναν κλειστά, το Χρηματιστήριο δεν λειτούργησε σήμερα στην Ταϊβάν, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, καθώς ο τυφώνας Krathon προσεγγίζει την περιοχή, με την άφιξή του να αναμένεται αύριο το πρωί, ενώ έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο νότιο και ανατολικό τμήμα της νήσου.

Ο τυφώνας, που συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 144 χιλιομέτρων/ώρα με ριπές ανέμων έως τα 180 χλμ/ώρα, βρισκόταν σε απόσταση 100 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Καοσιούνγκ στις 21.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Διεύθυνση της χώρας (CWA).

Typhoon KHATHON mendekati daratan Taiwan Selatan. Otoritas Pemerintah setempat meliburkan aktivitas kerja warga dan menghimbau untuk mewaspadai dampak cuaca buruk akibat Badai Kuat tersebut.



Peringatan Dini Cuaca Ekstrem: hujan lebat disertai angin marah pic.twitter.com/CRf0vpj3ET — memeng 2 (@DambaanA) October 2, 2024

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, υποβαθμίστηκε σε τυφώνα κατηγορίας 2.

Αναμένεται να φθάσει στην περιοχή γύρω στις 10.00 τοπική ώρα (05.00 ώρα Ελλάδας), κοντά στο λιμάνι του Καοσιούνγκ ή την πόλη Ταϊμάν (νοτιοδυτικά), προτού γρήγορα εξασθενίσει, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

«Αυτός ο τυφώνας μετακινείται πολύ αργά», υπογράμμισε ο Τσενγκ Τσία-πινγκ, ο διευθυντής της CWA.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως τα γραφεία και τα σχολεία της νήσου θα παραμείνουν κλειστά αύριο, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Οι αρχές κατέγραψαν δύο νεκρούς, δύο αγνοούμενους και περισσότερους από 100 τραυματίες και έκαναν γνωστό ότι σχεδόν 55.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφότου τραυματίστηκε χθες ενώ έκοβε δέντρα στην κομητεία Χουαλιέν, ένας 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του.

Ένας 66χρονος, που νοσηλευόταν από τη Δευτέρα κοντά στην Ταϊτούνγκ, στο νοτιοανατολικό τμήμα, αφότου το φορτηγό του έπεσε πάνω σε έναν τεράστιο βράχο που είχε πέσει στον δρόμο, υπέκυψε επίσης σήμερα.

Ο πρωθυπουργός Τσο Τζουνγκ-τάι απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της Ταϊβάν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να βρίσκονται σε επαγρύπνηση: Ο τυφώνας «Krathon μετακινείται πολύ αργά, αυτό παρατείνει τον χρόνο κατά τον οποίο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην Ταϊβάν (…)».

Όλες οι πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν σήμερα και θα ακυρωθούν και αύριο, την ώρα που 250 πτήσεις εξωτερικού επίσης ανεστάλησαν.

Σχεδόν 40.000 στρατιώτες βρίσκονται σε ετοιμότητα για να πάρουν μέρος σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις διάσωσης, έγινε γνωστό από το υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

