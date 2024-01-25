Raye: Ρεκόρ με επτά υποψηφιότητες για τα Brit Awards 2024

Η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός Raye έλαβε επτά υποψηφιότητες για τα Βρετανικά Μουσικά Βραβεία - Brit Awards 2024 καταγράφοντας νέο ρεκόρ.
Είναι πλέον η Βρετανίδα γυναίκα τραγουδίστρια με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων.
Η Raye κατέρριψε το ρεκόρ που είχαν μέχρι τώρα οι Κρεγκ Ντέιβιντ, Gorillaz και Ρόμπι Γουίλιαμς με υποψηφιότητες σε έξι κατηγορίες ο καθένας.
Η γεννημένη στο Λονδίνο Raye διεκδικεί τα βραβεία Καλλιτέχνης της Χρονιάς, στην οποία είναι υποψήφιες έξι γυναίκες και τέσσερις άνδρες, καθώς και Καλύτερου Άλμπουμ, Καλύτερου Νεοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη, Καλύτερου Ποπ Καλλιτέχνη και Καλύτερου Τραγουδιού για το «Escapism», με τους Αμερικανούς ράπερ 070 Shake και το «Prada», συνεργασία με τους Casso και D-Block Europe.
Μετά από έντονη κριτική το 2023, όταν ενοποιήθηκαν οι κατηγορίες Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης και Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης, για την απουσία γυναικών από τις υποψηφιότητες στην νέα κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν φέτος 10 διεκδικητές των βραβείων.
Η Dua Lipa είναι υποψήφια σε τρεις κατηγορίες και οι κορυφαίοι ράπερς Central Cee και J Hus είναι υποψήφιοι στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς μαζί με τους Arlo Parks, Dave, Fred again..., Jessie Ware, Little Simz και Olivia Dean.
Για το βραβείο στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς θα «κονταροχτυπηθούν» οι Blur, Little Simz και Young Fathers, με τους τελευταίους να γιορτάζουν για το τέταρτο στούντιο άλμπουμ Heavy Heavy, με επίκεντρο την indie.
Στην κατηγορία Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς είναι υποψήφιοι οι Burna Boy, Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey κ.ά.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι για τα Brit Awards 2024:
Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Arlo Parks
Central Cee
Dave
Dua Lipa
Fred again..
J Hus
Jessie Ware
Little Simz
Olivia Dean
RAYE
Συγκρότημα της Χρονιάς
Blur
Chase & Status
Headie One & K-Trap
Jungle
Young Fathers
Καλύτερος Νεομφανιζόμενος Καλλιτέχνης
Best New Artist
Mahalia
Olivia Dean
PinkPantheress
RAYE
Yussef Dayes
Τραγούδι της Χρονιάς
"Miracle" (Calvin Harris and Ellie Goulding)
"Prada" (Casso/Raye/D-Block Europe)
"Let Go" (Central Cee)
"Sprinter" (Dave and Central Cee)
"Dance The Night" (Dua Lipa)
"Eyes Closed" (Ed Sheeran)
"Who Told You" (J Hus featuring Drake)
"Strangers" (Kenya Grace)
"Wish You The Best" (Lewis Capaldi)
"Boy’s A Liar" (PinkPantheress)
"Escapism" (RAYE featuring 070 Shake)
"Dancing Is Healing" (Rudimental, Charlotte Plank and Vibe Chemistry)
"Firebabe" (Stormzy featuring Debbie)
"React" (Switch Disco and Ella Henderson)
"Messy" In Heaven (Venbee & Goddard)
Mastercard Άλμπουμ της Χρονιάς
The Ballad Of Darren (Blur)
Beautiful And Brutal Yard (J Hus)
No Thank You (Little Simz)
My 21st Century Blues (RAYE)
Heavy Heavy (Young Fathers)
Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Asake
Burna Boy
Caroline Polachek
CMAT
Kylie Minogue
Lana Del Rey
Miley Cyrus
Olivia Rodrigo
SZA
Taylor Swift
Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς
"What Was I Made For?" (Billie Eilish)
"Daylight" (David Kushner)
“Paint The Town Red” (Doja Cat)
"Giving Me" (Jazzy)
"People" (Libianca)
"Made You Look" (Meghan Trainor)
"Flowers" (Miley Cyrus)
"Stick Season" (Noah Kahan)
"Miss You" (Oliver Tree and Robin Schulz)
"Vampire" (Olivia Rodrigo)
"It Goes Like (Nanana)" (Peggy Gou)
"Calm Down" (Rema)
"Kill Bill" (SZA)
"Greedy" (Tate McRae)
"Water" (Tyla)
Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς
Blink-182
Boygenius
Foo Fighters
Gabriels
Paramore
Alternative/Rock Act
Blur
Bring Me The Horizon
The Rolling Stones
Young Fathers
Yussef Dayes
Ποπ Καλλιτέχνης
Calvin Harris
Charli XCX
Dua Lipa
Olivia Dean
RAYE
R&B Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Cleo Sol
Jorja Smith
Mahalia
Raye
Sault
Hip Hop/Grime/Rap Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Casisdead
Central Cee
Dave
J Hus
Little Simz
Dance Act
Barry Can’t Swim
Becky Hill
Calvin Harris
Fred again..
Romy
Η τελετή απονομής των BRIT Awards 2024 θα διεξαχθεί στις 2 Μαρτίου στην O2 arena του Λονδίνου και θα μεταδοθεί από τα ITV1 και ITVX.
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στη Γαλλία - Απέκλεισαν δρόμους και πέταξαν προϊόντα
- Ισπανία: Δικαστήριο αθώωσε Βρετανό έφηβο μετά από ένα διαδικτυακό αστείο ότι θα ανατινάξει αεροπλάνο
- Wall Street Journal: Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει το Ιράν για την απειλή βομβιστικής επίθεσης από το Ισλαμικό Κράτος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.