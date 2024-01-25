Raye: Ρεκόρ με επτά υποψηφιότητες για τα Brit Awards 2024

Η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός Raye έλαβε επτά υποψηφιότητες για τα Βρετανικά Μουσικά Βραβεία - Brit Awards 2024 καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Είναι πλέον η Βρετανίδα γυναίκα τραγουδίστρια με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων.

Η Raye κατέρριψε το ρεκόρ που είχαν μέχρι τώρα οι Κρεγκ Ντέιβιντ, Gorillaz και Ρόμπι Γουίλιαμς με υποψηφιότητες σε έξι κατηγορίες ο καθένας.

Η γεννημένη στο Λονδίνο Raye διεκδικεί τα βραβεία Καλλιτέχνης της Χρονιάς, στην οποία είναι υποψήφιες έξι γυναίκες και τέσσερις άνδρες, καθώς και Καλύτερου Άλμπουμ, Καλύτερου Νεοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη, Καλύτερου Ποπ Καλλιτέχνη και Καλύτερου Τραγουδιού για το «Escapism», με τους Αμερικανούς ράπερ 070 Shake και το «Prada», συνεργασία με τους Casso και D-Block Europe.

Μετά από έντονη κριτική το 2023, όταν ενοποιήθηκαν οι κατηγορίες Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης και Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης, για την απουσία γυναικών από τις υποψηφιότητες στην νέα κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν φέτος 10 διεκδικητές των βραβείων.

Η Dua Lipa είναι υποψήφια σε τρεις κατηγορίες και οι κορυφαίοι ράπερς Central Cee και J Hus είναι υποψήφιοι στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς μαζί με τους Arlo Parks, Dave, Fred again..., Jessie Ware, Little Simz και Olivia Dean.

Για το βραβείο στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς θα «κονταροχτυπηθούν» οι Blur, Little Simz και Young Fathers, με τους τελευταίους να γιορτάζουν για το τέταρτο στούντιο άλμπουμ Heavy Heavy, με επίκεντρο την indie.

Στην κατηγορία Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς είναι υποψήφιοι οι Burna Boy, Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey κ.ά.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι για τα Brit Awards 2024:

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred again..

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

RAYE

Συγκρότημα της Χρονιάς

Blur

Chase & Status

Headie One & K-Trap

Jungle

Young Fathers

Καλύτερος Νεομφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Best New Artist

Mahalia

Olivia Dean

PinkPantheress

RAYE

Yussef Dayes

Τραγούδι της Χρονιάς

"Miracle" (Calvin Harris and Ellie Goulding)

"Prada" (Casso/Raye/D-Block Europe)

"Let Go" (Central Cee)

"Sprinter" (Dave and Central Cee)

"Dance The Night" (Dua Lipa)

"Eyes Closed" (Ed Sheeran)

"Who Told You" (J Hus featuring Drake)

"Strangers" (Kenya Grace)

"Wish You The Best" (Lewis Capaldi)

"Boy’s A Liar" (PinkPantheress)

"Escapism" (RAYE featuring 070 Shake)

"Dancing Is Healing" (Rudimental, Charlotte Plank and Vibe Chemistry)

"Firebabe" (Stormzy featuring Debbie)

"React" (Switch Disco and Ella Henderson)

"Messy" In Heaven (Venbee & Goddard)

Mastercard Άλμπουμ της Χρονιάς

The Ballad Of Darren (Blur)

Beautiful And Brutal Yard (J Hus)

No Thank You (Little Simz)

My 21st Century Blues (RAYE)

Heavy Heavy (Young Fathers)

Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς

"What Was I Made For?" (Billie Eilish)

"Daylight" (David Kushner)

“Paint The Town Red” (Doja Cat)

"Giving Me" (Jazzy)

"People" (Libianca)

"Made You Look" (Meghan Trainor)

"Flowers" (Miley Cyrus)

"Stick Season" (Noah Kahan)

"Miss You" (Oliver Tree and Robin Schulz)

"Vampire" (Olivia Rodrigo)

"It Goes Like (Nanana)" (Peggy Gou)

"Calm Down" (Rema)

"Kill Bill" (SZA)

"Greedy" (Tate McRae)

"Water" (Tyla)

Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς

Blink-182

Boygenius

Foo Fighters

Gabriels

Paramore

Alternative/Rock Act

Blur

Bring Me The Horizon

The Rolling Stones

Young Fathers

Yussef Dayes

Ποπ Καλλιτέχνης

Calvin Harris

Charli XCX

Dua Lipa

Olivia Dean

RAYE

R&B Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Cleo Sol

Jorja Smith

Mahalia

Raye

Sault

Hip Hop/Grime/Rap Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Casisdead

Central Cee

Dave

J Hus

Little Simz

Dance Act

Barry Can’t Swim

Becky Hill

Calvin Harris

Fred again..

Romy

Η τελετή απονομής των BRIT Awards 2024 θα διεξαχθεί στις 2 Μαρτίου στην O2 arena του Λονδίνου και θα μεταδοθεί από τα ITV1 και ITVX.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

