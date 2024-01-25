Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν κρυφά το Ιράν ότι το Ισλαμικό Κράτος σχεδίαζε την τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας της 3ης Ιανουαρίου, στην οποία σκοτώθηκαν 84 άνθρωποι, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι στην εφημερίδα Wall Street Journal.

«Πριν από την τρομοκρατική επίθεση του ΙΚ στην πόλη Κερμάν του Ιράν, η αμερικανική κυβέρνηση παρείχε μια ιδιωτικής φύσης προειδοποίηση στο Ιράν σχετικά με μια τρομοκρατική απειλή εντός των ιρανικών συνόρων», είπε ένας αξιωματούχος. «Η αμερικανική κυβέρνηση ακολούθησε την πολιτική που αφορά το ‘καθήκον στην προειδοποίηση’ και η οποία τηρήθηκε από όλες τις (προηγούμενες) κυβερνήσεις όσον αφορά την ενημέρωση (άλλων χωρών) για πιθανές θανάσιμες απειλές. Κάνουμε αυτές τις προειδοποιήσεις εν μέρει επειδή δεν θέλουμε να βλέπουμε να χάνονται αθώες ζωές σε τρομοκρατικές επιθέσεις», εξήγησε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι πληροφορίες ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν σχεδίαζε επίθεση ήταν συγκεκριμένες, όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο και θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Ιράν να την αποτρέψει.

Η επίθεση έγινε ενώ στην πόλη Κερμάν είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος για να τιμήσει τη μνήμη του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα στη Βαγδάτη στις 3 Ιανουαρίου 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.