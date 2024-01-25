Ισπανός δικαστής απάλλαξε σήμερα έναν 19χρονο Βρετανό από όλες τις κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του για ένα αστείο που είχε κάνει και μοιραστεί σε ιδιωτική διαδικτυακή συνομιλία με πέντε φίλους του πριν επιβιβαστεί σε μια πτήση το 2022, αστειευόμενος ότι ως μέλος των Ταλιμπάν θα ανατινάξει με βόμβα το αεροπλάνο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ένα μαχητικό αεροσκάφος να απογειωθεί για να συνοδέψει το αεροπλάνο.

Ο Αντίτια Βέρμα, ο οποίος ήταν τότε 18 ετών, μοιράστηκε μια φωτογραφία σε μια κλειστή ομαδική διαδικτυακή συνομιλία με έξι φίλους του, με το μήνυμά του να λέει: «Καθοδόν να ανατινάξω ένα αεροπλάνο, είμαι μέλος των Ταλιμπάν» πριν επιβιβαστεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου σε μια πτήση με προορισμό το παραθεριστικό νησί Μινόρκα, είπε ο νεαρός στο δικαστήριο.

Ο γεννημένος στην Ινδία Βέρμα είπε ότι το αστείο έγινε στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων σχολίων στην ιδιωτική συνομιλία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του και το χρώμα του δέρματός του.

Το μήνυμα υπεκλάπη με κάποιο τρόπο από τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας που ειδοποίησαν την ισπανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία με τη σειρά της έδωσε εντολή για την απογείωση ενός Eurofighter για να συνοδέψει το αεροπλάνο.

Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά ή όπλα, αλλά ο Βέρμα συνελήφθη κατά την προσγείωση και διανυκτέρευσε στη φυλακή, τόνισε τότε η αστυνομία.

Ο δικαστής Χοσέ Μανουέλ Πριέτο έκρινε ότι τα σχόλια δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα, καθώς έγιναν σε «ένα αυστηρά ιδιωτικό περιβάλλον» και ο Βέρμα δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι το μήνυμα επρόκειτο να υποκλαπεί.

Στη δίκη δεν κατέστη σαφές πώς οι βρετανικές υπηρεσίες κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μηνύματα του Βέρμα, τόνισε ο δικαστής. Έκρινε ότι κάποιο από τα άλλα μέλη που συμμετείχαν στη συνομιλία θα μπορούσε να είχε ειδοποιήσει την αστυνομία, και αν όντως το έκανε αυτό, τότε θα έπρεπε να κατηγορηθεί αυτό το άλλο μέλος, όχι ο Βέρμα.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να επιβληθεί πρόστιμο 22.500 ευρώ στον Βέρμα και να καταβάλει αποζημίωση 94.800 ευρώ στο ισπανικό υπουργείο Άμυνας για το κόστος της ανάπτυξης του μαχητικού αεροσκάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.