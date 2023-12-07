Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε σήμερα τη Δύση ότι υποστηρίζει τη "γενοκτονία" που διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα, κατά την έναρξη των συνομιλιών που είχε στη Μόσχα με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων με επίκεντρο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Πούτιν υποδέχθηκε τον Ραϊσί στο Κρεμλίνο, μία ημέρα αφότου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, όπου συζήτησε τις τιμές του πετρελαίου και τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία.

Σε δηλώσεις κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πούτιν είπε πως θα ήταν πολύ σημαντικό να συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Ραϊσί απάντησε μέσω διερμηνέα: "Αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη και στη Γάζα είναι βέβαια γενοκτονία και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας".

Το Ιράν υποστηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση μαχητών Χαμάς, που κυβερνά τη Γάζα, στον πόλεμό της με το Ισραήλ. Η Ρωσία έχει σχέσεις με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή περιλαμβανομένης της Χαμάς και του Ισραήλ, το οποίο εξόργισε με τη φιλοξενία αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Μόσχα τον Οκτώβριο.

Αναλυτές λένε πως η σύγκρουση στη Γάζα βοήθησε τη Ρωσία να αποσπάσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας από τον πόλεμο στην Ουκρανία και επέτρεψε στη Μόσχα να ευθυγραμμιστεί με άλλες αναπτυσσόμενες χώρες σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους.

Το Ισραήλ έχει πει στο παρελθόν πως οι κατηγορίες περί γενοκτονίας είναι απαράδεκτες και πως οι ενέργειές του έχουν στόχο τη Χαμάς και όχι αμάχους.

Όπως και η Βόρεια Κορέα, ο ηγέτης της οποίας Κιμ Γιονγκ Ουν είχε συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη ρωσική άπω ανατολή τον Σεπτέμβριο, το Ιράν είναι ανοιχτά δηλωμένος εχθρός των ΗΠΑ και έχει την δυνατότητα να προμηθεύει τη Μόσχα με στρατιωτικό εξοπλισμό για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία έχει κάνει εκτεταμένη χρήση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Τεχεράνη.

Το Κρεμλίνο δήλωσε τον περασμένο μήνα πως η Ρωσία και το Ιράν αναπτύσσουν τις σχέσεις τους, "περιλαμβανομένου του πεδίου της στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας", αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει έναν υπαινιγμό του Λευκού Οίκου ότι το Ιράν μπορεί να εξετάζει να προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

