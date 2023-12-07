Λογαριασμός
Η Τουρκία δοκίμασε υπερηχητικό πύραυλο από το drone Bayraktar Akıncı - Δείτε βίντεο

«Το Bayraktar Akıncı, το οποίο κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των μη επανδρωμένων οχημάτων αεράμυνας της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ολοκλήρωσε άλλη μια επιτυχημένη δοκιμή» αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ

Bayraktar AKINCI

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία BAYKAR ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω της πλατφόρμας X ότι το drone Bayraktar AKINCI TİHA ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή πυροδότησης υπερηχητικών πυραύλων UHA-122.

«Το Bayraktar Akıncı, το οποίο κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των μη επανδρωμένων οχημάτων αεράμυνας της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ολοκλήρωσε άλλη μια επιτυχημένη δοκιμή» αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.
 

Το Akıncı πραγματοποίησε με επιτυχία τη δοκιμή βολής υπερηχητικού πυραύλου IHA-122 σε εμβέλεια 55 χιλιομέτρων.

Το Bayraktar AKINCI Attack Unmanned Aerial Vehicle (TIHA), που αναπτύχθηκε από την Baykar πραγματοποίησε επιτυχώς τη δοκιμή εκτόξευσης υπερηχητικών πυραύλων IHA-122 στη Σινώπη.

Bayraktar Akıncı tam isabet! Süpersonik füze testi başarıyla tamamlandı

Το Bayraktar AKINCI TİHA, επιχειρεί από τις 29 Αυγούστου 2021, οπότε εντάχθηκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Την Τετάρτη η τουρκική αμυντική βιομηχανία ανήρτησε βίντεο για την 4η επέτειο της πρώτης πτήσης του Bayraktar. 

Bayraktar Akıncı tam isabet! Süpersonik füze testi başarıyla tamamlandı

Πηγή: skai.gr

