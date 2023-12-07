Η τουρκική αμυντική βιομηχανία BAYKAR ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω της πλατφόρμας X ότι το drone Bayraktar AKINCI TİHA ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή πυροδότησης υπερηχητικών πυραύλων UHA-122.



«Το Bayraktar Akıncı, το οποίο κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των μη επανδρωμένων οχημάτων αεράμυνας της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ολοκλήρωσε άλλη μια επιτυχημένη δοκιμή» αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.



Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀



IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testi



📍 Sinop

🎯 Menzil / Target Range: 55 km#BAYKAR 🤝 @roketsan



IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/VGP44rsoIe December 7, 2023

Το Akıncı πραγματοποίησε με επιτυχία τη δοκιμή βολής υπερηχητικού πυραύλου IHA-122 σε εμβέλεια 55 χιλιομέτρων.



Το Bayraktar AKINCI Attack Unmanned Aerial Vehicle (TIHA), που αναπτύχθηκε από την Baykar πραγματοποίησε επιτυχώς τη δοκιμή εκτόξευσης υπερηχητικών πυραύλων IHA-122 στη Σινώπη.





Το Bayraktar AKINCI TİHA, επιχειρεί από τις 29 Αυγούστου 2021, οπότε εντάχθηκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Την Τετάρτη η τουρκική αμυντική βιομηχανία ανήρτησε βίντεο για την 4η επέτειο της πρώτης πτήσης του Bayraktar.

Göklerde AKINCILAR

Kanatlarında yüzyıllar var!



Bayraktar #AKINCI, 4 yıl önce gökyüzüyle buluştu. ✈️🐳🚀



Kutlu olsun! 🇹🇷



Happy 4th anniversary of the first flight of Bayraktar #AKINCI! ✈️🐳🚀

pic.twitter.com/1qxskgZyVm — BAYKAR (@BaykarTech) December 6, 2023

