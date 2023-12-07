Η τουρκική αμυντική βιομηχανία BAYKAR ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω της πλατφόρμας X ότι το drone Bayraktar AKINCI TİHA ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή πυροδότησης υπερηχητικών πυραύλων UHA-122.
«Το Bayraktar Akıncı, το οποίο κατέχει σημαντική θέση μεταξύ των μη επανδρωμένων οχημάτων αεράμυνας της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας, ολοκλήρωσε άλλη μια επιτυχημένη δοκιμή» αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀
IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testi
📍 Sinop
🎯 Menzil / Target Range: 55 km#BAYKAR 🤝 @roketsan
IHA-122 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/VGP44rsoIe— BAYKAR (@BaykarTech) December 7, 2023
Το Akıncı πραγματοποίησε με επιτυχία τη δοκιμή βολής υπερηχητικού πυραύλου IHA-122 σε εμβέλεια 55 χιλιομέτρων.
Το Bayraktar AKINCI Attack Unmanned Aerial Vehicle (TIHA), που αναπτύχθηκε από την Baykar πραγματοποίησε επιτυχώς τη δοκιμή εκτόξευσης υπερηχητικών πυραύλων IHA-122 στη Σινώπη.
Το Bayraktar AKINCI TİHA, επιχειρεί από τις 29 Αυγούστου 2021, οπότε εντάχθηκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Την Τετάρτη η τουρκική αμυντική βιομηχανία ανήρτησε βίντεο για την 4η επέτειο της πρώτης πτήσης του Bayraktar.
Göklerde AKINCILAR— BAYKAR (@BaykarTech) December 6, 2023
Kanatlarında yüzyıllar var!
Bayraktar #AKINCI, 4 yıl önce gökyüzüyle buluştu. ✈️🐳🚀
Kutlu olsun! 🇹🇷
Happy 4th anniversary of the first flight of Bayraktar #AKINCI! ✈️🐳🚀
pic.twitter.com/1qxskgZyVm
