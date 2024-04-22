Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι έπληξε άμεσα, προκαλώντας ζημιές, πλοίο διάσωσης του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, το παλαιότερο που συνέχιζε να υπηρετεί σε όλο τον κόσμο, στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, έδρα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Πλέτεντσουκ, εκπρόσωπο του ουκρανικού ΠΝ, το σκάφος Kommuna χτυπήθηκε ενώ ήταν ελλιμενισμένο στον Κόλπο της Σεβαστούπολης χθες το πρωί και «είναι σαφές πως πλέον (...) δεν είναι σε θέση να εκτελεί αποστολές».



Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν μέσω Telegram ότι πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, που καθελκύστηκε το 1913.

Another bad day for the russian Black Sea Fleet.



Today, the Ukrainian Navy hit the russian salvage ship "Kommuna" in temporarily occupied Crimea. The nature of the damage is being verified.



Despite being the oldest ship in service with the russian Black Sea Fleet, Kommuna is… pic.twitter.com/xrJtZtvN4i — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 21, 2024

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το καταμαράν είχε συμμετάσχει σε αποστολή ανάσυρσης πτωμάτων και ευαίσθητου υλικού όταν ο ουκρανικός στρατός είχε βυθίσει το Moskva, τη ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, τον Απρίλιο του 2022.



A Ukrainian R-360 “Neptune” Anti-Ship Strike today on the Port City of Sevastopol in Russian-Occupied Crimea has reportedly caused Damage to and a Fire onboard the Kommuna, a Submarine Salvage Ship with the Russian Black Sea’s Fleet that has been in Service since 1915; Russian… pic.twitter.com/Br8ocIDDVr — OSINTdefender (@sentdefender) April 21, 2024

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει εξάρει επανειλημμένα τις επιτυχίες του στρατού του στις επιθέσεις εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, που έχει βάση την Κριμαία, χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.



Κατά τον εκπρόσωπο του ουκρανικού ΠΝ Πλέτεντσουκ, σε ουκρανικές επιχειρήσεις έχει καταστραφεί ή τεθεί εκτός υπηρεσίας περίπου το ένα τρίτο του στόλου αυτού από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ ανέφερε από τη δική του πλευρά χθες ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απέκρουσαν πυραυλική επίθεση με στόχο ελλιμενισμένο πλοίο, προσθέτοντας πως συντρίμμια προκάλεσαν μικρής έκτασης πυρκαγιά η οποία διαβεβαίωσε πως κατασβέστηκε άμεσα.

⚡️ Ukraine confirms destruction of Russian rescue vessel "Kommuna" https://t.co/cN4FzRtylw pic.twitter.com/QA26iZxnhx — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2024

