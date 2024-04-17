Πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ: Τουλάχιστον έξι τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, από πυραυλική επίθεση σε ισραηλινή κοινότητα στα βόρεια της χώρας, στην περιοχή Arab al-Aramshe. Στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα.

Ο ένας τραυματίας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων πέντε είναι καλύτερη, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των γιατρών.

Medics are responding to reports of injuries. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 17, 2024

Πηγή: skai.gr

