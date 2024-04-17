Ένας έφεδρος πιλότος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στην προσπάθεια κατάρριψης των εκατοντάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εξαπολύθηκαν στο Ισραήλ από το Ιράν, περιγράφει την εμπειρία ως την πιο περίπλοκη αποστολή στην οποία έχει λάβει μέρος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν σαν το «Top Gun» να συναντά τον «Πόλεμος των Άστρων».



Ο Ισραηλινός αξιωματικός, που προσδιορίζεται μόνο ως «Σμήναρχος G», ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα Telegraph ότι ως έφεδρος αξιωματικός κλήθηκε από το σπίτι του το Σάββατο, συμμετείχε στην αποστολή, και επέστρεψε στο δικηγορικό του γραφείο την Κυριακή στις 4 μ.μ…. «εξαπολύοντας» email.

״לרגע הזה בדיוק התאמנו״: כיצד צוותי האוויר סיכלו את המתקפה האיראנית?



«Ήταν πραγματικά διαφορετικό, με εκατοντάδες από αυτά τα UAV και τους πύραυλους στον αέρα να αναχαιτίζονται γύρω σου, όπως το ‘Top Gun’ να συναντά τον ‘Πόλεμο των Άστρων’, ατελείωτες εκρήξεις και αναχαιτίσεις γύρω σου» είπε στην εφημερίδα.



«Ήταν η πιο περίπλοκη αποστολή που έχω κάνει τα τελευταία 20 χρόνια στην αεροπορία, γνωρίζοντας ότι εάν χαθεί στόχος, ίσως ανατιναχτεί στο Ισραήλ» επισήμανε.



Το Ιράν εκτόξευσε περισσότερα από 300 drones και πυραύλους, με το 99% να αναχαιτίζεται από τις δυνάμεις του Ισραήλ και των συμμάχων χωρών.



«Πετάξαμε σε καταπληκτικό συνασπισμό με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες δυνάμεις, και από τη μια ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση που συντονίστηκε από το Ιράν, κάτι που ίσως δεν έχουμε δει στον σύγχρονο πόλεμο, αλλά βλέπεις την απόλυτη άμυνα σε δράση», αναφέρει.

The IAF, along with strategic partner nations, successfully intercepted dozens of aerial threats - UAVs and cruise missiles, that were launched last night from Iran toward Israeli territory.



Dozens of IAF aircraft were deployed in the skies on a mission to protect the nation's…

«Είναι πάντα πιο δύσκολο να βρεις και να καταρρίψεις αυτούς τους στόχους τη νύχτα. Πετάνε πολύ χαμηλά και έτσι πετάς και εσύ χαμηλά, αλλά δεν μπορείς να δεις το έδαφος», πρόσθεσε.



«Βασίζεσαι σε αισθητήρες, αλλά σε ορισμένα σημεία είναι πολύ κοντά... Βλέπετε φώτα του δρόμου ή άλλα πράγματα στο έδαφος πολύ κοντά σας και είναι πολύ άβολο συναίσθημα. Αλλά είμαστε καλά εκπαιδευμένο για αυτό, και έχουμε αποδείξει αυτή τη φορά ότι ξέρουμε πώς να κάνουμε ‘’τη δουλειά’’», τόνισε ο «Σμήναρχος G».



300+ launches.

99% interception rate.

This is the breakdown of Iran's attack last night:

To all our allies and partners,



Thank you for being by our side and protecting Israel against Iran's attack.

Πηγή: skai.gr

