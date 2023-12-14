Η δανική ναυτιλιακή εταιρεία A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO) δήλωσε την Πέμπτη ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Maersk Gibraltar στοχοποιήθηκε από πύραυλο ενώ ταξίδευε από την πόλη Σαλάλα του Ομάν στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και ότι το πλήρωμα και το σκάφος φέρεται να είναι ασφαλή.

Δεν έχει γίνει σαφές εάν ο πύραυλος είχε πλήξει το σκάφος ή όχι, αναφέρει το Reuters.

«Αυτή τη στιγμή, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για να εξακριβώσουμε τα γεγονότα του περιστατικού», ανέφερε η Maersk σε δήλωση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο στενό Μπαντ αλ-Μαντάμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, όπου οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την Τρίτη την ευθύνη για πυραυλική επίθεση σε νορβηγικό δεξαμενόπλοιο χημικών.

"Οι πρόσφατες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο στενό Μπαντ αλ-Μαντάμπ είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Η τρέχουσα κατάσταση θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών και δεν είναι βιώσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο", δήλωσε η Maersk.

«Καθώς δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα από μόνη της η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, καλούμε σε ανάληψη πολιτικής δράσης για να διασφαλιστεί μια ταχεία αποκλιμάκωση», πρόσθεσε η εταιρεία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.