Γερμανία: 4 μέλη της Χαμάς συνελήφθησαν- Κατηγορούνται για σχέδια επίθεσης

Τέσσερα μέλη της Χαμάς συνελήφθησαν αφού κρίθηκαν ύποπτα ότι σχεδίαζαν επιθέσεις σε εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη, ανακοίνωσαν σήμερα γερμανικές εισαγγελικές αρχές.

Τρεις από τους υπόπτους έχουν τεθεί υπό κράτηση στο Βερολίνο και ένας άλλος στην Ολλανδία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

«Μετά τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς κατά Ισραηλινών, οι επιθέσεις κατά Εβραίων σε εβραϊκά ιδρύματα έχουν επίσης αυξηθεί στη χώρα μας μέσα στις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν σε ανακοίνωσή του σχετικά με τις συλλήψεις.

«Συνεπώς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι Εβραίοι στη χώρα μας δεν θα χρειαστεί να φοβηθούν ξανά για την ασφάλειά τους», τόνισε.

Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων από ισλαμιστές λόγω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

