Οι ισλανδικές αρχές ελπίζουν να αποκαταστήσουν «εντός των επόμενων ωρών» την παροχή του ζεστού νερού, η οποία έχει διακοπεί για τους κατοίκους της περιοχής Σουντούρνες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, μετά την ηφαιστειακή έκρηξη χθες, έγινε σήμερα γνωστό από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας.

Ένα ποτάμι λάβας κάλυψε την περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα να εκραγεί χθες το μεσημέρι ένας αγωγός υδροδότησης που τροφοδοτούσε με ζεστό νερό τους 28.000 κατοίκους αυτής της περιοχής.

«Ελπίζουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα εντός των επόμενων ωρών. Η αποκατάσταση της τροφοδότησης με ζεστό νερό στο σύστημα θα χρειαστεί αρκετές ώρες», δήλωσε ο Χιόρντις Γκουμουντσντότιρ, ο εκπρόσωπος Τύπου της ισλανδικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα σχολεία, οι πισίνες και οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Σουντούρνες παρέμειναν κλειστά σήμερα εξαιτίας της διακοπής του ζεστού νερού, διευκρινίστηκε από την ίδια πηγή.

Ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει ακόμη, ωστόσο οι αρχές προτρέπουν τον πληθυσμό της περιοχής να περιορίσει την κατανάλωση, συμπληρώνεται.

Εργασίες για την επιδιόρθωση του αγωγού πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπου επικρατούσε κρύο, με τον υδράργυρο στους -14 βαθμούς Κελσίου και σε δύσκολες συνθήκες πρόσβασης εξαιτίας της παρουσίας της λάβας, διευκρίνισε από την πλευρά της η εταιρεία ηλεκτροδότησης HS Orka στον ιστότοπό της.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας (IMO), «καμία εκρηκτική δραστηριότητα δεν παρατηρήθηκε κατά την πτήση ενός ντρόουν της αστυνομίας πάνω από την πληγείσα περιοχή το μεσημέρι» της Παρασκευής.

«Αυτό υποδηλώνει πως η έκρηξη τελείωσε. Καμία ηφαιστειακή δόνηση δεν καταγράφθηκε από τους σεισμογράφους», συμπλήρωσε η ΙΜΟ στο δελτίο της που δημοσίευσε σήμερα το απόγευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

